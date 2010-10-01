Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧиновники хотят контролировать цены на туруслуги

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него.
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с чего всё началось

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги

Участники рынка ожидаемо восприняли инициативу чиновников в штыки: этот год и так едва не привел к краху всей отрасли. В России могут быть разработаны механизм контроля роста цен на курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха.
Коммерсантъвчера в 18:32

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Чиновники задумались о госрегулировании цен на российских курортах

Компания07:27

Чиновники задумались о госконтроле цен на российских курортах

Forbes05:15

Правительство РФ намерено взять под контроль цены на курортах

URA.Ruвчера в 20:20

Правительство планирует взять под контроль цены на туруслуги

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Правительство займётся сдерживанием цен на курортах

News.ruвчера в 22:00

Российские власти обеспокоены резким ростом цен на туристические услуги в стране

Эхо Москвы04:32

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги

Коммерсантъвчера в 18:32
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости 07:03
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Происшествия

В Астрахани тело пропавшего ребёнка было найдено замурованным в бетон

REGNUM 06:38
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Политика

Пашинян не приедет на парад Победы в Москве

Rambler News Service вчера в 10:19
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Общество

МЧС предупреждает петербуржцев о ливнях и грозах в субботу

В субботу, 20 июня, в Петербурге ожидаются ливни и грозы.
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Общество

Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле

Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста 18 июня в 07:36
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Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя

ТАСС 09:42
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Авто

Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто

SpeedMe вчера в 08:15
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Шоу-бизнес

Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

iReactor вчера в 09:24
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Авто

В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили

Некоторые из брендов увеличили стоимость лишь некоторых моделей, в то время как часть брендов подняла цены на весь модельный ряд.
Evo-rus.com вчера в 05:06
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Происшествия

В Москве молния ударила в посетителей парка

В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
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Транспорт

Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс 09:06
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Здоровье

В Свердловской области подтвердили 231 случай коронавируса

В Свердловской области подтвержден еще 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Политсовет 18 июня в 03:42
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Политика

Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

Президент России Владимир Путин оценил российские лекарства от COVID-19 как лучшие в мире по качеству, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 08:58
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
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Общество

Ушел из жизни экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев ушел из жизни после болезни.
Газета.Ru вчера в 01:57
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Происшествия

Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Известия 04:56
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Происшествия

СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

Следственный комитет завершил следственные действия по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкальском крае.
Газета.Ru вчера в 12:20
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Экономика

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 02:38
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Политика

Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.
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Космос

Американская компания анонсировала полеты в космос на воздушном шаре

ИА Красная Весна вчера в 20:24
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на беспорядки с участием членов чеченской диаспоры в Дижоне.
Lenta.ru вчера в 13:58
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Футбол

Джикия отреагировал на слова Соболева о своем аппетите

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об интервью партнера по команде Александра Соболева.
ProstoProSport 10:19
Общество

Стало известно о самочувствии заразившегося коронавирусом Назарбаева

В четверг, 18 июня стало известно, что последний тест Назарбаева на COVID-19 оказался положительным.
Газета.Ru 10:18
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Больная раком Заворотнюк может снова появиться в кино

Знаменитая российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая болеет раком головного мозга, идет на поправку.
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Дмитрий Чернышенко
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта с 21 января 2020 года.
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