Экономика
АБННа восстановление экономики России потратят 8 триллионов рублей
Около 8 трлн рублей правительство РФ намерено потратить на восстановление экономики в 2020–2021 годах. Большая часть средств в подготовленном правительством плане идет виде расходов и недополученных доходов. Речь примерно о 6 триллионах рублей.
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с чего всё началось
Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.Ведомостивчера в 20:26
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Запуск американских астронавтов отменен
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После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
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В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса
«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05
Автоспорт
Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне
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Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
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Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
РБК вчера в 14:36
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Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
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Календарь с нацистами вызвал международный скандал
Публикация календаря вызвала шквал критики.
Рамблер 13:41
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Газета.Ru 17:09
Происшествия
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Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
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Шесть врачей из Москвы прибыли в среду в Северную Осетию для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 15:55
Наука
Названа странная особенность коронавируса
Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
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Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Финансы
Экономист объяснил укрепление рубля режимом самоизоляции
Товар не расходуется, потребности в закупках нет и такой необычный эффект от самоизоляции — снижение курса валюты.
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Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
Футбол
В Англии определили самые ненавистные футбольные клубы
Результат был сведён в общий рейтинг самых ненавистных клубов, где с незавидным отрывом победил «Лидса», который в этом году имеет все шансы наконец-то вернуться в АПЛ.
LiveResult.Ru 12:11
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В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
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В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Напомним, новость о том, что Александр и Анастасия снова станут родителями, появилась в СМИ в конце февраля.
Вокруг ТВ 04:26