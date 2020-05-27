Экономика

АБНАБННа восстановление экономики России потратят 8 триллионов рублей

Около 8 трлн рублей правительство РФ намерено потратить на восстановление экономики в 2020–2021 годах. Большая часть средств в подготовленном правительством плане идет виде расходов и недополученных доходов. Речь примерно о 6 триллионах рублей.
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с чего всё началось

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Общая стоимость плана – около 8 трлн руб. за 2020–2021 гг. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.
Ведомостивчера в 20:26

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«Ведомости»: Восстановление российской экономики после эпидемии обойдется бюджету в 8 триллионов рублей

Эхо Москвы08:33

СМИ: в план восстановления экономики России закладывают 8 трлн рублей

REGNUM05:19

Чиновники оценили план восстановления экономики в 8 трлн рублей

Ведомостивчера в 20:26

Чиновники оценили восстановление экономики в 8 трлн рублей

Forbes03:42

План спасения экономики России резко подорожал

Lenta.ru02:49

Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 22:31

План спасения экономики подорожал до 8 триллионов рублей

Московский Комсомолец04:30
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Запуск американских астронавтов отменен

BFM.ru 16:34
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Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
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МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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Общество

В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса

«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05
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Автоспорт

Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год

Всемирный совет ФИА утвердил изменения регламента «Формулы-1», которые вступят в силу в 2021 году.
Sports.ru 15:00
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Общество

Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
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Кино

Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40
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Гаджеты

Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280

Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
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Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

РБК вчера в 14:36
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Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
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Календарь с нацистами вызвал международный скандал

Публикация календаря вызвала шквал критики.
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Футбол

Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты

Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru 17:09
Происшествия

Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в администрации Кстова

Журналист сообщил, что при попытке пройти в администрацию его с лестницы столкнул охранник, в результате чего он кубарем скатился вниз.
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Происшествия

Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
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В России появятся «Горынычи» на базе «Эльбрусов»

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Здоровье

Бригада врачей из Москвы прибыла в Северную Осетию для помощи в борьбе с коронавирусом

Шесть врачей из Москвы прибыли в среду в Северную Осетию для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 15:55
Наука

Названа странная особенность коронавируса

Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
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Общество

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Финансы

Экономист объяснил укрепление рубля режимом самоизоляции

Товар не расходуется, потребности в закупках нет и такой необычный эффект от самоизоляции — снижение курса валюты.
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Космос

Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

RT на русском 16:04
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Армия и оружие

Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
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Кино

Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей

Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
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Футбол

В Англии определили самые ненавистные футбольные клубы

Результат был сведён в общий рейтинг самых ненавистных клубов, где с незавидным отрывом победил «Лидса», который в этом году имеет все шансы наконец-то вернуться в АПЛ.
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
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В Астрахани под мостом застрял грузопассажирский паром

ТАСС 17:04
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Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
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Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз

Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Напомним, новость о том, что Александр и Анастасия снова станут родителями, появилась в СМИ в конце февраля.
Вокруг ТВ 04:26
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