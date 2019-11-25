Экономика

РБКРБКЧиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф

Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах. У РБК есть проект документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, знакомых с его текстом.
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Минвостокразвития разработало условия допуска частных инвесторов на шельф

Коммерсантъ08:50

Названы условия допуска на шельф частных инвесторов

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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ТАСС23 ноября в 07:42
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