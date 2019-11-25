Экономика
РБКЧиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф
Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах. У РБК есть проект документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, знакомых с его текстом.
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Проект по допуску частных компаний на шельф РФ будет внесён в кабмин в ближайшее время
ПРАЙМ23 ноября в 07:58
Законопроект по допуску на шельф может быть внесен в правительство в ближайшее время
ТАСС23 ноября в 07:42
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