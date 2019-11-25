Экономика
РБКЧиновники разработали условия допуска частных компаний на шельф
Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.
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Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах. У РБК есть проект документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, знакомых с его текстом.РБК06:45
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Проект допуска частных компаний на шельф РФ вскоре будет внесён в правительство
Арктик.рувчера в 03:37
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Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Происшествия
Туристы из России пострадали во время аварии автобуса в Доминикане
Автобус, в котором находились 39 российских туристов, перевернулся в результате ДТП в Доминикане, сообщает ФАН.
Слово и Дело 16:16
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Российская газета вчера в 04:15
Происшествия
Два человека погибли в провалившемся под лед грузовике в Якутии
В Якутии грузовик провалился под лед на переправе Хатассы–Павловск.
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Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
РИА Новости 03:46
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В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена
В Россию экстрадирована 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, прозванная СМИ «кровавой атаманшей» за убийство, как минимум, 10 человек в 90-х годах.
Lenta.ru 08:25
Гаджеты
IPhone SE 2 выйдет в марте 2020 года
Как пишут специализированные информагентства, ссылающиеся на аналитик Barclays Блейна Кертиса, новый «бюджетный» смартфон от Apple, который придет на смену модели iPhone SE, должен будет выйти в марте 2020 года.
RuNews24.ru 16:49
Происшествия
Сахалинец, избивший ребенка, заплатит ему полмиллиона рублей
Углегорский городской прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего ребенка с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи с совершением в его отношении преступления.
Сахалин.Инфо 17:58
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
РБК 19 ноября в 19:02
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ
Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 08:16
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Ярослав Нилов считает, что выходным нужно сделать 31 декабря уже в этом году, тем более что полноценным рабочим днем его все равно назвать нельзя.
Российская газета 07:58
Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Политика
Зеленский пообещал награду за поимку контрабандиста
Ореанда-Новости 15:00
Общество
Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Здание конгресса США – Капитолий - было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт утром во вторник, 26 ноября, после того, как специальным службам округа Колумбия пришло сообщение о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном.
Газета.Ru 12:33
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Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 02:59
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В Тамбовской области выросло число больных ОРВИ и гриппом
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщает о сезонном увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом в регионе.
Тамбовская жизнь 03:21
Спорт
МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне
"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Вести.Ru 09:21
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Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
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Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
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Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не хотят даже слушать о предложениях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 16:43
Армия и оружие
Военная разведка Украины «обнаружила» в Донбассе российский спецназ, испытывающий новые вооружения
В Донецкую и Луганскую области «прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца», сказано в сообщении министерства.
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В Нью-Йорке городской совет проголосовал за запрет вейпов
Городской совет Нью-Йорка выступил за запрет ароматизированных электронных сигарет (вейпов), пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 15:46
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В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
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РИА Новости 24 ноября в 03:02
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Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Lenta.ru 24 ноября в 17:36