Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах. У РБК есть проект документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, знакомых с его текстом.

с чего всё началось

Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.

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