Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЧиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось

Загоревшиеся в Москве и Петербурге аппараты ИВЛ были произведены на одном заводе

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что рассматриваются несколько версий возгорания аппарата ИВЛ в реанимационном отделении в больнице в Санкт-Петербурге, среди них короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.
ТАСС04:55

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Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Интерфакс06:32

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ в больницах, где произошли пожары

78.ru06:12

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ в больницах

РИА Новости05:37

Петербургская больница приостановила лечение идентичными сгоревшему ИВЛ

РБК07:06

Аппараты ИВЛ «Авента-М» не будут использовать в больнице Петербурга до выяснения причин ЧП

ТАСС06:27

После пожаров в больницах Москвы и Петербурга безопасность аппаратов ИВЛ проверит Росздравнадзор

Фонтанка.Ру06:58

Петербургская больница отказалась от аппаратов ИВЛ «Авента-М» до конца расследования

Говорит Москва06:49
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Общество

В Свердловской области выявили коронавирус еще у 211 человек

Еще 211 пациентов с новым коронавирусом появилось в Свердловской области за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 03:46
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Происшествия

Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

Известия 05:35
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11.00 до конца суток 12 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16-21 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 03:55
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
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Общество

В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях пандемии коронавируса.
НТВ 10 мая в 05:48
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Политика

Сегодня Путин обсудит вопрос о продлении режима нерабочих дней

Фото: kremlin.ru Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России.
Orsk.ru 10 мая в 10:50
5,4K
Общество

Путин пообещал крупные выплаты малообеспеченным семьям с детьми

Меру поддержки окажут каждому ребенку в возрасте от 3 до 7 лет Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет с 1 июня смогут претендовать на крупные выплаты, заявил президент России Владимир Путин.
АМИТЕЛ вчера в 11:33
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Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
5,6K
Общество

В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
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Общество

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
42
Общество

После обращения Путина рухнул сайт госуслуг

После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
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Экономика

В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC

CRCC хочет приобрести 50% в проекте, общая стоимость которого оценивается в 49 млрд руб. Китайская госкомпания CRCC договаривается с "Мосинжпроектом" (принадлежит мэрии Москвы) об инвестировании в строительство небоскреба One Tower, рассказал "Ъ" собеседник на рынке недвижимости.
Коммерсантъ вчера в 17:41
2
Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
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Общество

По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки

Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время вчера в 09:10
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Происшествия

Внедорожник столкнулся с реанимобилем в районе вокзала в Чите

Внедорожник марки Toyota столкнулся с реанимобилем скорой помощи на перекрёстке улиц Амурской и Бутина недалеко от вокзала в Чите.
Zabnews.ru 05:32
1
Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

Главный врач московской городской клинической больницы имени С.П.Боткина Алексей Шабунин заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РБК вчера в 16:57
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Фигурное катание

Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

Российская газета 04:33
Политика

Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета вчера в 09:32
278
Общество

На Кубани с 23 мая отменят карантин внутри муниципалитетов

С 23 мая в Краснодарском крае отменят режим карантина внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 05:55
Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
76
Музыка

Little Big хочет представить Россию на «Евровидении-2021»

Evo-rus.com вчера в 01:14
77
Общество

Россиянам пошагово описали порядок получения обещанных Путиным выплат

Пошаговый порядок получения обещанных главой государства выплат описывается в Telegram-канале Life Shot.
Lenta.ru 06:12
Общество

В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских садов и школ

В Роспотребнадзоре озвучили реальные сроки открытия детских садов и школ.
Evo-rus.com вчера в 15:14
74
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
645
Гаджеты

Портативная колонка Sony Extra Bass SRS-XB23 адресована любителям активного отдыха

Новинка адресована любителям активного отдыха.
iXBT.com 05:52
Общество

В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
1,1K
Общество

На Кубани продлили карантин до 23 мая

На Кубани местные власти продлили карантин до 23 мая.
Evo-rus.com вчера в 15:06
1,8K
Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
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