Источник в угольной отрасли Хакасии заявил “Ъ”, что уменьшение лимитов перевозок для республики не только снизит налоговую базу, но и заблокирует развитие федерального проекта Бейского угольного кластера.
В новой предварительной сборке впервые представлен виджет Microsoft 365, но использовать его смогут только пользователи, которые прошли авторизацию в своей учётной записи Azure Active Directory на устройствах с Windows 11.
Речь может идти об учителях, которых нельзя заставить вакцинироваться, но директор школы может предъявлять требования к сотрудникам: пройти плановые вакцинации по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям.