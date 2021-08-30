Будьте в Плюсе

Чиновники согласились частично удовлетворить просьбу «Эльгаугля» о приоритете на БАМе

"Эльгауголь" рассчитывала на 27-30 млн тонн.
Интерфакс
В Хакасии и Бурятии работают крупные угольные компании — СУЭК Андрей Мельниченко, «Коулстар» Эдуарда Худайнатова и «Русский уголь», входящий в холдинг Михаила Гуцериева.
Коммерсантъ
«Коулстар» по итогам 2020 года добыла в Хакасии 4 млн тонн, «Русский уголь» — 5,8 млн тонн.
Коммерсантъ
Источник в угольной отрасли Хакасии заявил “Ъ”, что уменьшение лимитов перевозок для республики не только снизит налоговую базу, но и заблокирует развитие федерального проекта Бейского угольного кластера.
Коммерсантъ

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В правительстве готовы разрешить провоз 20 млн тонн в год «Эльгауглю» по БАМу
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Компании «Эльгауголь» могут дать приоритет провоза угля по БАМу
Dprom.online01:40
Чиновники согласились частично удовлетворить просьбу «Эльгаугля» о приоритете на БАМе
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