Цена на газ в Европе преодолела отметку в $590 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в $590 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.