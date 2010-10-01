Экономика
ForbesЧиновники задумались о госконтроле цен на российских курортах
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил разработать механизм контроля цен на российских курортах и создать план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха, рассказали «Коммерсанту» три источника на туристическом рынке.
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с чего всё началось
Участники рынка ожидаемо восприняли инициативу чиновников в штыки: этот год и так едва не привел к краху всей отрасли. В России могут быть разработаны механизм контроля роста цен на курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха.Коммерсантъ19 июня в 18:32
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