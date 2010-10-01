Участники рынка ожидаемо восприняли инициативу чиновников в штыки: этот год и так едва не привел к краху всей отрасли. В России могут быть разработаны механизм контроля роста цен на курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха.

с чего всё началось

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил разработать механизм контроля цен на российских курортах и создать план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха, рассказали «Коммерсанту» три источника на туристическом рынке.

Чиновники задумались о госконтроле цен на российских курортах

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