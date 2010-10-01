В России могут быть разработаны механизм контроля роста цен на курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха. Такое поручение дано вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

с чего всё началось

Власти разработают механизм контроля цен на российских курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает «Коммерсантъ».

Российские власти задумались о регулировании цен на курортах

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