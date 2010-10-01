Экономика
Секрет фирмыРоссийские власти задумались о регулировании цен на курортах
Власти разработают механизм контроля цен на российских курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
В России могут быть разработаны механизм контроля роста цен на курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха. Такое поручение дано вице-премьером Дмитрием Чернышенко.Коммерсантъ19 июня в 18:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские власти обеспокоены резким ростом цен на туристические услуги в стране
Эхо Москвывчера в 04:32
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Футбол
«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч
РИА Новости 07:38
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Политика
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
Происшествия
В Самаре в Крутых Ключах в многоквартирном доме взорвался газ
Утром в воскресенье, 21 июня, в Самаре произошло ЧП в Красноглинском районе. В жилом доме в Крутых Ключах взорвался газ.
63.ru 00:48
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Народный артист России Федор Добронравов добровольно покинул Московский театр Сатиры.
Lenta.ru вчера в 11:33
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 04:15
Футбол
«Уфа» не включила Вомбергара в заявку на матч с «Тамбовом»
Metaratings 07:12
Наука
Над Атлантическим океаном замечено гигантское пыльное облако
Evo-rus.com 06:25
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Здоровье
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, способные снизить уровень холестерина в крови.
РИА Новости 04:38
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Политика
Путин объяснил, почему публично не отчитывает подчиненных
Лидер России Владимир Путин рассказал о своем подходе в руководстве людьми. Президент уверен, что жесткость в этом деле — не главное.
ФАН 05:05
Футбол
Автор единственного гола сборной Ирака на ЧМ по футболу Ради умер из-за коронавируса
Ради был признан лучшим азиатским футболистом 1988 года, а также занял девятую строчку среди лучших азиатских игроков ХХ века.
ТАСС Спорт 07:52
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер вчера в 08:04
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Общество
В Крыму обнаружены большие запасы пресной воды
Профиль 19 июня в 09:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 19 июня в 02:48
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе
В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
Армия и оружие
Индия вернула Китаю пленных солдат
По сведениям, полученным от бывшего командующего армией генерала Виджая Кумара Сингха, в ответ на освобождение Китаем 10 индийских солдат и офицеров, взятых в плен в результате инцидента в долине Галван в Восточном Ладакхе, индийская сторона вернула пленных солдат китайской стороне, надеясь на нормализацию ситуации.
ИА Красная Весна 07:53
Наука
Риск смерти от коронавируса увеличивает высокий уровень кортизола
Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
Evo-rus.com 19 июня в 07:58