Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыРоссийские власти задумались о регулировании цен на курортах

Власти разработают механизм контроля цен на российских курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги

В России могут быть разработаны механизм контроля роста цен на курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха. Такое поручение дано вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
Коммерсантъ19 июня в 18:32

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Чиновники задумались о госрегулировании цен на российских курортах

Компаниявчера в 07:27

Чиновники задумались о госконтроле цен на российских курортах

Forbesвчера в 05:15

Правительство РФ намерено взять под контроль цены на курортах

URA.Ru19 июня в 20:20

Правительство планирует взять под контроль цены на туруслуги

Народные новостивчера в 03:22

Правительство займётся сдерживанием цен на курортах

News.ru19 июня в 22:00

Российские власти обеспокоены резким ростом цен на туристические услуги в стране

Эхо Москвывчера в 04:32

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги

Коммерсантъ19 июня в 18:32
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Футбол

«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч

РИА Новости 07:38
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Политика

Премьер Японии намерен провести референдум по конституции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
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Происшествия

В Самаре в Крутых Ключах в многоквартирном доме взорвался газ

Утром в воскресенье, 21 июня, в Самаре произошло ЧП в Красноглинском районе. В жилом доме в Крутых Ключах взорвался газ.
63.ru 00:48
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
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Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
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Культура

Федор Добронравов покинул театр Сатиры

Народный артист России Федор Добронравов добровольно покинул Московский театр Сатиры.
Lenta.ru вчера в 11:33
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости 04:15
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Футбол

«Уфа» не включила Вомбергара в заявку на матч с «Тамбовом»

Metaratings 07:12
Наука

Над Атлантическим океаном замечено гигантское пыльное облако

Evo-rus.com 06:25
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Здоровье

Мясников назвал продукты, снижающие холестерин

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, способные снизить уровень холестерина в крови.
РИА Новости 04:38
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
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Общество

Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

РИА Новости 07:57
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Политика

Путин объяснил, почему публично не отчитывает подчиненных

Лидер России Владимир Путин рассказал о своем подходе в руководстве людьми. Президент уверен, что жесткость в этом деле — не главное.
ФАН 05:05
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Футбол

Автор единственного гола сборной Ирака на ЧМ по футболу Ради умер из-за коронавируса

Ради был признан лучшим азиатским футболистом 1988 года, а также занял девятую строчку среди лучших азиатских игроков ХХ века.
ТАСС Спорт 07:52
Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов

В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер вчера в 08:04
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Общество

В Крыму обнаружены большие запасы пресной воды

Профиль 19 июня в 09:46
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 19 июня в 02:48
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
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Происшествия

Нападение на людей в британском Рединге признано терактом

REGNUM 06:56
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Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе

В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
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Армия и оружие

Индия вернула Китаю пленных солдат

По сведениям, полученным от бывшего командующего армией генерала Виджая Кумара Сингха, в ответ на освобождение Китаем 10 индийских солдат и офицеров, взятых в плен в результате инцидента в долине Галван в Восточном Ладакхе, индийская сторона вернула пленных солдат китайской стороне, надеясь на нормализацию ситуации.
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Наука

Риск смерти от коронавируса увеличивает высокий уровень кортизола

Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
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