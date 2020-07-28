Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

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