Политика
Lenta.ruРоссиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
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с чего всё началось
Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.РБКвчера в 23:00
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В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
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Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения
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Шоу-бизнес
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Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru 25 июля в 11:04
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
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Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Общество
Мультсериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире
Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» оказался в пятерке самых популярных детских шоу в мире, передает РИА Новости.
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В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
В Минздраве намерены поэтапно увеличивать объемы прививок от коронавирусной инфекции. При этом их будут делать только с согласия граждан.
Evo-rus.com 02:24
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NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
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В России от коронавируса умерли 150 человек за сутки
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Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
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Студия HBO не планирует терять из виду острую тему и вскоре начнет работу над мини-сериалом, главным героем в котором станет коронавирус.
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Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Польша побоялась размещать истребители 5-го поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, который расположен на расстоянии 80 километров от Калининградской области, а также не будет делать это в Миньск-Мазовецком, расположенном рядом с Республикой Беларусь.
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Киберспорт
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Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru вчера в 13:49
Путешествия
Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия рейсов из России
После заявления правительства РФ об открытии рейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, однако цены на билеты из российской столицы туда выросли на 42%, а в Стамбул — на 30% по сравнению с 2019 годом.
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Технологии
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ИА Красная Весна 04:02
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28 июля в России отмечается день Крещения Руси
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В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
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Россия засеяла пшеницей рекордные 29,4 млн га
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SoyaNews вчера в 11:00
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Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
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Мясников указал на 4 ключевых показателя здоровья человека
Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина.
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