Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин наградит и поощрит ряд граждан, которые приняли участие в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

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