Общество

РИА НовостиРИА НовостиЧиновников хотят пересадить на такси

Власти рассматривают предложение использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.
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