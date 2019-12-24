Общество

РИА НовостиРИА НовостиЧиновников хотят пересадить на такси

Власти РФ рассматривают предложение об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
РБК05:37

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Чиновников хотят пересадить на такси

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«Все равно будет в разы дешевле». Власти хотят пересадить чиновников со служебных машин на такси

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