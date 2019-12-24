Общество

BFM.ruBFM.ruЧиновников могут пересадить из служебных машин в такси

В рамках оптимизации расходов на служебные машины для федеральных чиновников власти рассматривают возможность пересадить госслужащих на такси.
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с чего всё началось

Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
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