Общество
BFM.ruЧиновников могут пересадить из служебных машин в такси
В рамках оптимизации расходов на служебные машины для федеральных чиновников власти рассматривают возможность пересадить госслужащих на такси.
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с чего всё началось
Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.РБК05:37
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