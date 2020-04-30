Происшествия
АиФ ИркутскЧиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
Четверых чиновников из Усть-Кутского района подозревают в поджигании леса. Видео, на котором местные жители рассказывают о задержании подозреваемых 28 апреля около 17:00, опубликовала на своем YouTube-канале некоммерческая организация «Центр гражданского содействия».
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Таежный скандал: чиновников из сибирского городка обвинили в попытке спалить лес
КП - Иркутсквчера в 04:41
Местные жители обвинили в поджоге леса сотрудников мэрии Усть-Кутского района (Видео)
Weacom.ru28 апреля в 22:53
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Общество
Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ
По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
НТВ вчера в 13:17
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Политика
Новый состав Рады впервые обратится к другим парламентам с заявлением об «агрессии» России
Верховная рада нового состава, большинство которой составляют депутаты от президентской "Слуги народа", впервые одобрила постановление об обращении к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом "усилить внешнее давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины".
ТАСС 07:10
Футбол
Игрок «Локо» Тугарев: «Ни в коем случае не хотел обидеть врачей»
Нападающий "Локомотива" Роман Тугарев в прямом эфире своего инстаграма высказался о разнице в зарплатах врачей и футболистов.
Soccer.ru вчера в 20:40
Общество
В Ленобласти закрыли два города на карантин
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предписал ввести с 30 апреля карантин в посёлке Первомайское Выборгского района и городе Пикалёво Бокситогорского района.
DP.RU 06:20
Общество
Число случаев коронавируса в Свердловской области выросло до 703
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Свердловской области возросло до 703.
Kursk.com 04:51
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Здоровье
Названа причина повторного заболевания коронавирусом
Исследователи полагают, что это может объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Взгляд.ру 05:51
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Общество
Павел Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег
Основатель Telegram Павел Дуров предложил инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) план возврата денег, поскольку до 30 апреля из-за судебной тяжбы в США компания не выпустила криптовалюту Gram.
Телеканал RTVI 02:52
Политика
В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Общество
Госдуме предложили выпустить из СИЗО 30 тысяч человек
Инициаторами массового «исхода» заключенных из СИЗО стали директор Института прав человека, эксперт президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валентин Гефтер и бывшая судья Конституционного суда (КС) Тамара Морщакова.
Первое антикоррупционное СМИ 04:28
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Общество
В Самарской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Самарской области за сутки увеличилось на 40.
REGNUM 04:20
Здоровье
На Кубани за сутки зафиксировали 66 новых случаев коронавируса
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 апреля в Краснодарском крае зафиксировали 63 новых случая заражения коронавирусом.
Кубань 24 03:38
Общество
В Таджикистане выявлен коронавирус
Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Общество
Эпидемия коронавируса в Петербурге может выйти на плато к 25 мая
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM При оптимистическом стечении обстоятельств и при дисциплине горожан, обстановка по коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге может стабилизироваться к 25 мая.
REGNUM 06:23
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничен
Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
Политика
В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны
РЕН ТВ вчера в 12:10
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости вчера в 12:29
Киберспорт
Два игрока Cyber Traktor ушли из организации
Из клуба ушли Леонид «Bobruha» Чербуховский и Дмитрий «qAzer» Сороко.
Cyber.sports.ru 06:57
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Происшествия
В Карелии у двух медработников выявили коронавирус
Коронавирус подтвердился еще у трех человек в Карелии в течение дня, в том числе у двух медработников, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 06:21
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 09:13
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51