Происшествия

АиФ ИркутскАиФ ИркутскЧиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

Четверых чиновников из Усть-Кутского района подозревают в поджигании леса. Видео, на котором местные жители рассказывают о задержании подозреваемых 28 апреля около 17:00, опубликовала на своем YouTube-канале некоммерческая организация «Центр гражданского содействия».
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Глава Усть-Кута заявил о политическом окрасе истории с поджогом леса на его участке

ИрСити07:08

Заподозривший чиновников в поджоге леса мэр углядел в этом политический окрас

Lenta.ru05:13

Врио главы Приангарья осудил ситуацию с чиновниками в Усть-Куте

РИА Новости07:06

Очевидцы утверждают, что знакомые мэра Усть-Кута избили вице-мэра Усть-Кутского района

Байкал2403:56

Таежный скандал: чиновников из сибирского городка обвинили в попытке спалить лес

КП - Иркутсквчера в 04:41

Выехавшие на место пожара иркутские районные чиновники исчезли

РЕН ТВвчера в 02:53

Местные жители обвинили в поджоге леса сотрудников мэрии Усть-Кутского района (Видео)

Weacom.ru28 апреля в 22:53
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Общество

Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ

По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
НТВ вчера в 13:17
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Политика

Новый состав Рады впервые обратится к другим парламентам с заявлением об «агрессии» России

Верховная рада нового состава, большинство которой составляют депутаты от президентской "Слуги народа", впервые одобрила постановление об обращении к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом "усилить внешнее давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины".
ТАСС 07:10
Футбол

Игрок «Локо» Тугарев: «Ни в коем случае не хотел обидеть врачей»

Нападающий "Локомотива" Роман Тугарев в прямом эфире своего инстаграма высказался о разнице в зарплатах врачей и футболистов.
Soccer.ru вчера в 20:40
2
Общество

В Ленобласти закрыли два города на карантин

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предписал ввести с 30 апреля карантин в посёлке Первомайское Выборгского района и городе Пикалёво Бокситогорского района.
DP.RU 06:20
3
Общество

Число случаев коронавируса в Свердловской области выросло до 703

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Свердловской области возросло до 703.
Kursk.com 04:51
12
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
1,7K
Здоровье

Названа причина повторного заболевания коронавирусом

Исследователи полагают, что это может объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Взгляд.ру 05:51
22
Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,8K
Общество

Павел Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег

Основатель Telegram Павел Дуров предложил инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) план возврата денег, поскольку до 30 апреля из-за судебной тяжбы в США компания не выпустила криптовалюту Gram.
Телеканал RTVI 02:52
2
Политика

В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции

Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
134
Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
228
Общество

Госдуме предложили выпустить из СИЗО 30 тысяч человек

Инициаторами массового «исхода» заключенных из СИЗО стали директор Института прав человека, эксперт президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валентин Гефтер и бывшая судья Конституционного суда (КС) Тамара Морщакова.
Первое антикоррупционное СМИ 04:28
5
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
118
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2,1K
Происшествия

В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки

В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
29
Общество

В Самарской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

Самара, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Самарской области за сутки увеличилось на 40.
REGNUM 04:20
237
Здоровье

На Кубани за сутки зафиксировали 66 новых случаев коронавируса

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 апреля в Краснодарском крае зафиксировали 63 новых случая заражения коронавирусом.
Кубань 24 03:38
984
Общество

В Таджикистане выявлен коронавирус

Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Общество

Эпидемия коронавируса в Петербурге может выйти на плато к 25 мая

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM При оптимистическом стечении обстоятельств и при дисциплине горожан, обстановка по коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге может стабилизироваться к 25 мая.
REGNUM 06:23
26
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничен

Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
Политика

В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны

РЕН ТВ вчера в 12:10
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Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости вчера в 12:29
1K
Киберспорт

Два игрока Cyber Traktor ушли из организации

Из клуба ушли Леонид «Bobruha» Чербуховский и Дмитрий «qAzer» Сороко.
Cyber.sports.ru 06:57
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
359
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
524
Происшествия

В Карелии у двух медработников выявили коронавирус

Коронавирус подтвердился еще у трех человек в Карелии в течение дня, в том числе у двух медработников, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 06:21
Экономика

Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть

Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 09:13
53
Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
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Как работают Яндекс.Новости?
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