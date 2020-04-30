Происшествия
АиФ ИркутскЧиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
Четверых чиновников из Усть-Кутского района подозревают в поджигании леса. Видео, на котором местные жители рассказывают о задержании подозреваемых 28 апреля около 17:00, опубликовала на своем YouTube-канале некоммерческая организация «Центр гражданского содействия».
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Таежный скандал: чиновников из сибирского городка обвинили в попытке спалить лес
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Местные жители обвинили в поджоге леса сотрудников мэрии Усть-Кутского района (Видео)
Weacom.ru28 апреля в 22:53
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Режиссер боевика "Джон Уик 4" Чад Стахелски не уверен, что заявленный ранее прокатный график удастся выдержать.
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На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
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Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
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Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
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Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
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С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
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Со 2 мая на всей территории Хакасии вводится масочный режим: при нахождении вне мест проживания жители Хакасии должны пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками, медицинскими, либо гигиеническими, или респираторами.
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Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
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В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке
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Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Новые случаи заражения за минувшие сутки были зарегистрированы во всех регионах страны. Всего было выявлено 7 099 новых больных COVID-19.
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СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
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