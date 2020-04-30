Происшествия

АиФ ИркутскАиФ ИркутскЧиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

Четверых чиновников из Усть-Кутского района подозревают в поджигании леса. Видео, на котором местные жители рассказывают о задержании подозреваемых 28 апреля около 17:00, опубликовала на своем YouTube-канале некоммерческая организация «Центр гражданского содействия».
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Политический «поджог» Усть-Кута

ИрСити03:54

Выехавшие на место пожара иркутские районные чиновники исчезли

РЕН ТВвчера в 02:53

Очевидцы утверждают, что знакомые мэра Усть-Кута избили вице-мэра Усть-Кутского района

Байкал2403:56

Мэр Усть-Кута прокомментировал ситуацию с поджогом лесов

РИА Новости03:20

Таежный скандал: чиновников из сибирского городка обвинили в попытке спалить лес

КП - Иркутсквчера в 04:41

Заподозривший чиновников в поджоге леса мэр углядел в этом политический окрас

Lenta.ru05:13

Местные жители обвинили в поджоге леса сотрудников мэрии Усть-Кутского района (Видео)

Weacom.ru28 апреля в 22:53
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Энергетика

МЭА прогнозирует падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых

По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года.
Коммерсантъ 04:53
Технологии

Северная верфь начала испытания параллельной работы дизель-генераторов на СТО «Всеволод Бобров»

Сергиевские Куранты 05:20
Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
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Общество

Советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали Владислава Русакова, советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.
JustMedia 02:43
28
Здоровье

Назван самый полезный способ приготовления кофе

РИА Новости вчера в 20:10
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Экономика

Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
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Кино

Релиз боевика «Джон Уик 4» могут перенести

Режиссер боевика "Джон Уик 4" Чад Стахелски не уверен, что заявленный ранее прокатный график удастся выдержать.
Kinonews.ru 05:35
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
18
Футбол

Журналист Егоров: «„Тамбов“ могут перенести в Нижний Новгород»

По моей информации, в Нижнем Новгороде есть идея перевести "Тамбов" в Нижний Новгород – нижегородцы хотели бы получить команду РПЛ, поскольку выйти в элите пока не получается.
Soccer.ru 05:41
Финансы

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
2
Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
Известия вчера в 20:31
1,7K
Общество

Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции

Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
119
Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
120
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Lenta.ru 01:48
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Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина

Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru 05:01
Общество

Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева

Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
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Происшествия

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
Коммерсантъ вчера в 10:19
156
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25
563
Общество

В Хакасии ввели всеобщий масочный режим

Со 2 мая на всей территории Хакасии вводится масочный режим: при нахождении вне мест проживания жители Хакасии должны пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками, медицинскими, либо гигиеническими, или респираторами.
ИА Хакасия 04:00
6
Общество

Росгидромет обещает лето теплее нормы

Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
27
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
1
Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
56
Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
763
Общество

У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке

У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
1K
Происшествия

В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке

REGNUM вчера в 23:03
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Энергетика

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
38
Здоровье

Что чувствуют пациенты под аппаратами ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении COVID-19

ProGorodSamara.ru узнал, как работают аппараты ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении коронавирусом.
Pro Город Самара вчера в 09:54
1
Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек

Новые случаи заражения за минувшие сутки были зарегистрированы во всех регионах страны. Всего было выявлено 7 099 новых больных COVID-19.
Московский Комсомолец Краснодар 03:37
983
Кино

Умер актер Болливуда Риши Капур

Актер Болливуда Риши Капур ушел из жизни в клинике в индийском Мумбаи в возрасте 67 лет.
Инфорос 05:02
4
Происшествия

СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости вчера в 09:37
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