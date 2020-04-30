Четверых чиновников из Усть-Кутского района подозревают в поджигании леса. Видео, на котором местные жители рассказывают о задержании подозреваемых 28 апреля около 17:00, опубликовала на своем YouTube-канале некоммерческая организация «Центр гражданского содействия».

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

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