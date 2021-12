Sony готовит новый PS Plus с играми для PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 и PSP

Будет три варианта подписки под рабочим названием Spartacus: Отмечается, что новая подписка объединит в себе PS Plus и PS Now, однако Sony не будет выпускать по ней свои блокбастеры в день выхода, хотя в целом сервис станет куда привлекательнее текущей библиотеки PS Now.