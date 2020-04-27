Экономика
ИзвестияЧисленность безработных в России может вырасти в шесть раз
Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось
Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.Известиявчера в 17:01
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Культура
Международный онлайн-форум Key Buyers Event пройдет в Москве
Правительство Москвы при поддержке Министерства культуры РФ вместе с компанией «Роскино», представляющей отечественную киноиндустрию за рубежом, проведут международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event.
Вечерняя Москва 00:30
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках.
Уральский меридиан вчера в 05:51
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Единоборства
Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
Лезги газет вчера в 15:03
Космос
Китай представил название для своей первой миссии на Марс
РБК 24 апреля в 13:56
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России.
Газета.Ru 00:28
Гаджеты
Эксперты выяснили, кто из Intel и AMD делает лучшие процессоры
Эксперты сравнили процессоры Intel и AMD и сделали вывод: какая из компаний делает лучшие процессоры на сегодняшний день.
NewInform вчера в 19:39
Общество
The Telegraph: Великобритания может ослабить карантинные меры
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе может объявить об ослаблении ограничительных мер по коронавирусу, сообщает The Telegraph.
Коммерсантъ вчера в 22:21
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
Здоровье
В Хакасии подозрительных пациентов принимают прямо на улице в палатке
ИА Хакасия вчера в 20:37
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Общество
Вильфанд предрек рекордно жаркий год
РИА Новости вчера в 22:31
Общество
Собчак стала обладательницей доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила данные о том, что стала владелицей доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 20:14
Общество
В Госдуме выступили против переноса майских праздников
Перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия 00:43
Общество
В Свердловской области подтверждено ещё 33 случая COVID-2019
Екатеринбург, 25 апреля 2020, 14:02 — REGNUM В Свердловской области за сутки подтверждено ещё 33 случая COVID-2019.
REGNUM 25 апреля в 07:02
Армия и оружие
Ситуация накаляется: из военного госпиталя для карателей бегут врачи
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 25 апреля в 09:20
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Политика
Япония запретила въезд в страну из России
Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию.
REGNUM 00:00
Армия и оружие
Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом
Взгляд.ру вчера в 09:20
Происшествия
Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону
Известия вчера в 23:44
Гаджеты
Xiaomi открыла регистрацию на тестирование оболочки MIUI 12
Китайская фирма Xiaomi принялась регистрировать желающих протестировать новую версию фирменной оболочки MIUI 12 до ее премьеры.
OAnews 00:42
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания 25 апреля в 11:01
Авто
Названы проблемы водителей в России, возникшие из-за режима изоляции
Повышение цен на машины, цифровые пропуска и иные последствия влияния пандемии коронавируса на жизнь водителей представлены ниже.
SpeedMe вчера в 12:11