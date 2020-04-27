Экономика
ИзвестияЧисленность безработных в России может вырасти в шесть раз
Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Читать в источнике
Оценить102
с чего всё началось
Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Авто
В РФ начались продажи новой версии «Садко Next»
В России начались продажи новой версии полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» – с двухрядной кабиной.
Автоновости дня 03:14
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Здоровье
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
Новые случаи заражения выявлены на территории 19 городов и районов Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:01
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Авто
В интернете появились фото нового купе BMW 2 серии
Инсайдеры считают, что для нового поколения BMW 2 серии не предложат версии кабриолет.
Тарантас Ньюс вчера в 14:56
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Экономика
Минстрой составил список системообразующих строительных компаний
В список системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ вошли 76 компаний, сообщил Минстрой.
Ведомости 24 апреля в 13:22
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса
Руководитель Бурятии Алексей Цыденов заявил, что медики, зараженные коронавирусом, сами скрывали симптомы заболевания.
Московский Комсомолец вчера в 11:37
Общество
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
Общество
В Волгоградской области отказались вводить цифровые пропуска
В Волгоградской области не станут водить цифровые пропуска. Ранее эту идею прорабатывали в регионе.
ФедералПресс 05:29
Общество
Пропускной режим вводится на границах Алтайского края
На всех дорогах межрегионального значения Алтайского края появятся пропускные пункты для въезжающих в Алтайский край и выезжающих из региона.
Алтайская правда 05:29
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней
Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней Оксана Самойлова сегодня отмечает день рождения.
Экспресс газета 01:52
Общество
Рост заражения COVID-19 в Осетии связали с митингом во Владикавказе
За последние 24 часа в Северной Осетии выявили 148 случаев заражения COVID-19.
News.ru 05:45
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Общество
Названа дата окончания пандемии коронавируса в России
Названная аналитиками дата основана на анализе имеющихся данных статистики по заболевшим COVID-19 в России.
Lenta.ru 05:42
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Религия
Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать
«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
Из инфекционной больницы в Коммунарке стали массово увольняться медсестры, — утверждает сайт «Открытые медиа»
Одна из сотрудниц, которая проработала в Коммунарке медсестрой с начала марта и до 20-х чисел апреля, сказала, что за этот период уволилось несколько десятков медсестер и младшего медперсонала.
Эхо Москвы 03:30
Путешествия
Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии
Некоторые отели смогут предложить семьям бунгало для проживания, а также закрепить за ними шезлонги на пляже или около бассейна.
Интерфакс 04:50
Общество
В Ярославской области коронавирус выявлен почти у 400 человек
За минувшие сутки в регионе диагноз COVID-19 был поставлен еще 42 пациентам В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено еще 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, а всего диагноз COVID-19 в регионе поставлен 384 пациентам, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 05:50
Общество
Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области
По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:28
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15