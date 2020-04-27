Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.

с чего всё началось

Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

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