Экономика
ИзвестияЧисленность безработных в России может вырасти в шесть раз
Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось
Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.Известия17:01
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Происшествия
Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Южно-Сахалинск.
Российская газета 21:20
Наука
В Антарктиде нашли впервые останки лягушки
Ученые из Шведского музея естественной истории в Стокгольме на острове Симор, который располагается вблизи северной оконечности Антарктического полуострова, нашли частицы тазобедренного сустава и черепа лягушки.
ToDay News Ufa 09:12
Здоровье
Сжать тиски: карантинные меры вновь ужесточат в Бурятии
Глава Бурятии отметил, что власти «хотели разжать тиски, а сейчас, наоборот, снова зажмут их».
EastRussia 20:30
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Здоровье
На Кубани скончался врач-рентгенолог с коронавирусом
Врач-рентгенолог на Кубани умер с диагнозом коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Вести ФМ 12:59
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru вчера в 15:39
Энергетика
Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:33
Политика
Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Космос
Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180
Актуальные Новости вчера в 13:21
Космос
Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег»
МИР 24 вчера в 05:46
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
Шоу-бизнес
Максим Фадеев съехал от жены и сына
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы.
Слово и Дело вчера в 08:56
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Армия и оружие
Минобороны завершит строительство шести медцентров до конца недели
Уже до конца недели Минобороны РФ рассчитывает завершить строительство и сдать в эксплуатацию сразу шесть современных медцентров.
РЕН ТВ 22:00
Происшествия
Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае
В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru 17:04
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Новой Зеландии
RT на русском 21:32
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
Политика
Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.
Коммерсантъ 19:09
Общество
Борис Джонсон вернулся в резиденцию на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в свою официальную резиденцию в Лондоне, расположенную на Даунинг-стрит.
МИР 24 16:20
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
Гаджеты
Новые часы Samsung Galaxy Watch получат 8 ГБ памяти
Предполагается, что следующие умные часы Samsung Galaxy Watch будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked, посвященном презентации линейки смартфонов Galaxy Note 20, которое пройдет в августе этого года.
iXBT.com 17:05
Здоровье
Роспотребнадзор открыл горячую линию по питанию во время самоизоляции
Роспотребнадзор в понедельник открыл горячую линию по вопросам организации правильного питания в период самоизоляции.
Известия 22:03
Шоу-бизнес
«Еле движется, обколота лекарствами»: Екатерина Варнава получила травму
Несмотря на упорство и талант, 35-летняя Екатерина Варнава может покинуть популярный телепроект.
StarHit.ru 14:30
Политика
«Сухой закон» на период карантина все же приняли в ЕАО
Сегодня депутаты Законодательного Собрания в опросном порядке в окончательной редакции приняли изменения в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области».
Время Биробиджана 21:00