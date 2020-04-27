Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.

с чего всё началось

Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

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