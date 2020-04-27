Общество
ИзвестияЧисленность безработных в России может вырасти в шесть раз
Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось
Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.Известия17:01
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Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
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ГЛАС.RU 24 апреля в 16:12
Армия и оружие
Как Польша проиграла Украину
Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.
Ведомости 14:48
Здоровье
В нескольких европейских странах зафиксированы самые низкие показатели смертей от коронавируса с середины марта
Великобритании, по данным властей, за сутки умерли 413 человек. Это самый низкий показатель с конца марта.
Эхо Москвы 22:04
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Общество
Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости вчера в 12:44
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Культура
Театр на Таганке покажет спектакль «Чайка 73458»
MOS.news 06:18
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
Общество
Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына
Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
Происшествия
Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП
Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП Бывшему секретарю бурятского реготделения «Единой России» и бывшему вице-спикеру Народного хурала Баиру Жамбалову предъявлено обвинение в том, что он на автомобиле сбил 17-летнюю девушку и не оказал помощь еще живой пострадавшей.
Коммерсантъ 07:50
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета 23:00
Экономика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 24 апреля в 00:19
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru вчера в 15:39
Энергетика
Цена барреля нефти Brent поднялась выше 25 долларов
Стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 25 долларов, свидетельствуют данные торгов.
Взгляд.ру 21:08
Общество
Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США
Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
Общество
Власти Кемерова расширили список запрещённых для посещения территорий
Администрация города Кемерово расширила список городских общественных пространств, которые запрещено посещать из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 22:14
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Культура
Лариса Долина назвала отличия россиян от американцев
В отличие от жителей России, считает певица, американцы более раскованные и ведут себя как хотят.
ФАН 22:39
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Происшествия
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек
Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 18 человек и достигло 227, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 22:55
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе
Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
Политика
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону
Россия вошла в первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону.
Российская газета 21:02
Футбол
Жозе Моуринью назвал имя лучшего игрока в истории футбола
Барселона, Испания, 27 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Лучшим игроком в истории футбола, по мнению главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, является бразильский нападающий Роналдо.
REGNUM 20:59
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
Общество
Российские регионы создадут кризис-центры для жертв домашнего насилия
Губернаторам российских регионов предстоит проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин.
Комсомольская правда 19:39