Общество

ИзвестияИзвестияЧисленность безработных в России может вырасти в шесть раз

Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.
Известия17:01

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Эксперты ВШЭ: безработица в России может вырасти в шесть раз

Московский Комсомолец17:57

Число безработных в России может вырасти в шесть раз

Комсомольская правда18:19

Количество безработных в России может вырасти в шесть раз

URA.Ru18:02

Аналитики предсказали рост безработицы в России в шесть раз

Телеканал 360°18:58

Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

РИА Новости17:46

Эксперты: официальная безработица в России может вырасти в шесть раз

РЕН ТВ17:23

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Известия17:01
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Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
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Игры

В понедельник начнется бесплатная раздача Total War Shogun 2

ГЛАС.RU 24 апреля в 16:12
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Армия и оружие

Как Польша проиграла Украину

Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.
Ведомости 14:48
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Суть событий 12:19
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Здоровье

В нескольких европейских странах зафиксированы самые низкие показатели смертей от коронавируса с середины марта

Великобритании, по данным властей, за сутки умерли 413 человек. Это самый низкий показатель с конца марта.
Эхо Москвы 22:04
Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
532
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
255
Общество

Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости вчера в 12:44
1,9K
Общество

В Иркутск прибыл вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами

ТАСС 17:41
5
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Культура

Театр на Таганке покажет спектакль «Чайка 73458»

MOS.news 06:18
Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
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Общество

Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
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Происшествия

Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП

Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП Бывшему секретарю бурятского реготделения «Единой России» и бывшему вице-спикеру Народного хурала Баиру Жамбалову предъявлено обвинение в том, что он на автомобиле сбил 17-летнюю девушку и не оказал помощь еще живой пострадавшей.
Коммерсантъ 07:50
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета 23:00
20
Экономика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 24 апреля в 00:19
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Происшествия

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
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Шоу-бизнес

Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru вчера в 15:39
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Энергетика

Цена барреля нефти Brent поднялась выше 25 долларов

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 25 долларов, свидетельствуют данные торгов.
Взгляд.ру 21:08
4
Общество

Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США

Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
6
Общество

Власти Кемерова расширили список запрещённых для посещения территорий

Администрация города Кемерово расширила список городских общественных пространств, которые запрещено посещать из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 22:14
4
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
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Культура

Лариса Долина назвала отличия россиян от американцев

В отличие от жителей России, считает певица, американцы более раскованные и ведут себя как хотят.
ФАН 22:39
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
33
Происшествия

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 18 человек и достигло 227, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 22:55
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Здоровье

Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
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Политика

Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону

Россия вошла в первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону.
Российская газета 21:02
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Футбол

Жозе Моуринью назвал имя лучшего игрока в истории футбола

Барселона, Испания, 27 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Лучшим игроком в истории футбола, по мнению главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, является бразильский нападающий Роналдо.
REGNUM 20:59
Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
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Общество

Российские регионы создадут кризис-центры для жертв домашнего насилия

Губернаторам российских регионов предстоит проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин.
Комсомольская правда 19:39
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