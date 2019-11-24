Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США. Об этом 24 ноября сообщает Sunday Times.

Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

Авто Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.

Политика Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.

Гаджеты Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Наука Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Политика Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.

Религия Украинская церковь предложила перенести празднование Рождества Православная церковь Украины может перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Общество Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) должен выплатить штраф после поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.