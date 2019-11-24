Армия и оружие

ИзвестияИзвестияЧисленность британской армии планируют значительно сократить

Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США. Об этом 24 ноября сообщает Sunday Times.
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СМИ сообщили о возможных сокращениях в британской армии

РИА Новости08:29

Times: численность британской армии могут значительно сократить

ТАСС05:48

Великобритания может сократить армию и отдать США свой авианосец

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Численность британской армии планируют значительно сократить

Известия07:16

СМИ узнали о планах сократить британскую армию

Коммерсантъ06:36

Британскую армию решили значительно сократить

Взгляд.ру06:08

В Великобритании задумали сократить армию до «самой маленькой за столетия»

Lenta.ru08:27
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В Сети опубликован новый снимок "посвежевшего" внедорожника Lada 4x4.
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

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Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ

Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
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Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
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Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Два человека погибли в перестрелке в центре Сухума, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.
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Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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