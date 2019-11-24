Армия и оружие
ИзвестияЧисленность британской армии планируют значительно сократить
Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США. Об этом 24 ноября сообщает Sunday Times.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Культура
Над подвигом уральских пилотов посмеялись на Первом канале
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Медведев призвал стесняющихся «Единой России» выйти из партии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что самовыдвиженцы из партии «Единая Россия» на выборах скорее запутали избирателей, что не помогло их избранию.
Авто
Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
Неизвестный ранее малый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, приближается к Земле, сообщается на сайте «Роскосмоса».
Политика
Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс
В 2018 году Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.
Гаджеты
Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G
Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.
Хоккей
В Сочи представлена программа подготовки хоккеистов «Красная машина»
23 ноября в Сочи Федерация хоккея России провела презентацию новых продуктов и разделов национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина».
Авто
Раскрыт салон обновленной Lada 4x4
В Сети опубликован новый снимок "посвежевшего" внедорожника Lada 4x4.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Наука
Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ
Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.
Футбол
Брестское «Динамо» впервые выиграло чемпионат Беларуси
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Теннис
Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли два человека
Два человека погибли в перестрелке в центре Сухума, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.
Футбол
«Спартак» не сумел победить на выезде «Урал»
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Религия
Украинская церковь предложила перенести празднование Рождества
Православная церковь Украины может перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
Общество
Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым
Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) должен выплатить штраф после поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.