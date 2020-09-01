Численность населения России рекордно сократится к концу 2020 года

Чистовик 21

Москва, 1 сентября 2020, 10:15 — REGNUM К концу 2020 года население России сократится на 158 тыс. человек. Таковы предварительные оценки, отражённые в проекте единого плана правительства РФ по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.