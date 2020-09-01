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Численность населения России рекордно сократится к концу 2020 года

Москва, 1 сентября 2020, 10:15 — REGNUM К концу 2020 года население России сократится на 158 тыс. человек. Таковы предварительные оценки, отражённые в проекте единого плана правительства РФ по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
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Сокращение населения России в этом году поставит антирекорд за 14 лет

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Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет

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В России на фоне пандемии ожидается рекордное сокращение населения и рост бедности

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Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки

«В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения — два по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — цитирует Козловцева ТАСС.
Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки
Известия11:35
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Олень спустя 12 часов убил подстрелившего его охотника

Трагически завершилась для жителя американского штата Орегон охота на крупного оленя: раненое животное скрылось, а на следующий день убило своего обидчика, сообщает Fox 8. Марк Дэвид из Хиллсборо в минувшую субботу, 29 августа, отправился в округ Тилламук, где в частных владениях и намеревался подстрелить зверя с помощью лука.
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Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

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МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

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Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийск, 1 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 1 сентября 2020 года о переходе региона к третьему этапу снятия ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM10:33
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Трамп призвал футбольные и бейсбольные организации не лезть в политику

Усталость любителей баскетбола от политизированности Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подчеркнул президент США Дональд Трамп, призвал также футбольные и бейсбольные ассоциации избегать политики.
ИА Красная Весна11:13