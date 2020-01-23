Численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 млн человек и составляет 37 млн человек. Об этом в четверг, 23 января, сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет опираясь на данные пробной переписи населения.

Численность населения Украины сократилась более чем на 10 млн человек

Шоу-бизнес Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.

Политика Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Кино Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку» Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».

Происшествия Александр Емельяненко арестован за хулиганство Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Наука Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.

Политика Британский парламент одобрил законопроект о Brexit В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж Советы шведской экологической активистки Греты Тунберг стоит слушать только в случае, если она поступит в колледж и станет изучать там экономику.