Общество
ИзвестияЧисленность населения Украины сократилась более чем на 10 млн человек
Численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 млн человек и составляет 37 млн человек. Об этом в четверг, 23 января, сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет опираясь на данные пробной переписи населения.
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Шоу-бизнес
Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом
Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Общество
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
Общество
В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса
Новый тип коронавируса В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
Авто
Внедорожный Aurus Komendant тестируют в Швеции
Внедорожный Komendant покрыт камуфляжной пленкой, отсутствует и шильдик для исключения идентификации принадлежности авто.
Общество
BBC нашла у сестры Мишустина недвижимость почти на миллиард рублей
По данным BBC, 49-летняя сестра нового главы правительства Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет элитным жильем, расположенным всего в нескольких километрах от Кремля.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Политика
Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет
В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
Футбол
Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году
Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Гаджеты
Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G
Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
Происшествия
На Урале два работника мойки погибли во время промывки автоцистерны
Два работника автомойки скончались в Свердловской области при промывке автоцистерны изнутри, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Общество
Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»
Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Армия и оружие
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Кино
«Безумный Макс» возглавил список лучших фильмов XXI века
Космос
Китайский зонд прислал новые снимки с обратной стороны Луны
Китайский лунный посадочный модуль «Чанъэ-4» и ровер «Юйту-2» работают на обратной стороне Луны уже чуть более года.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Политика
Британский парламент одобрил законопроект о Brexit
В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Политика
Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж
Советы шведской экологической активистки Греты Тунберг стоит слушать только в случае, если она поступит в колледж и станет изучать там экономику.
Футбол
«Зенит» пробует новый способ отправить Александра Кокорина в «Сочи»
«Зенит» планирует уговорить нападающего Александра Кокорина перейти в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.