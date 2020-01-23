Общество

ИзвестияИзвестияЧисленность населения Украины сократилась более чем на 10 млн человек

Численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 млн человек и составляет 37 млн человек. Об этом в четверг, 23 января, сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет опираясь на данные пробной переписи населения.
Читать в источнике
Комментировать102

Подробнее о событии

Численность населения Украины сократилась более чем на 10 млн человек

Известия06:05

Украинцев за девять лет стало меньше почти на 11,5 млн

Телеканал 360°05:39

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

РИА Новости04:45

На Украине озвучили данные электронной переписи населения

REGNUM05:03

На Украине подсчитали численность населения страны

RT на русском04:50

На Украине прошла электронная перепись населения

ТАСС05:32

Численность населения Украины сократилась на 10 млн человек

Московский Комсомолец04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Кино

Выход седьмого сезона «Сватов» снова оказался под угрозой

Donday.ru 01:24
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Комсомольская правда вчера в 16:45
Общество

В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса

Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
Российская газета 00:54
Общество

В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса

Новый тип коронавируса В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
РИА Новости 05:31
Авто

Внедорожный Aurus Komendant тестируют в Швеции

Внедорожный Komendant покрыт камуфляжной пленкой, отсутствует и шильдик для исключения идентификации принадлежности авто.
ГЛАС.RU вчера в 04:19
Общество

BBC нашла у сестры Мишустина недвижимость почти на миллиард рублей

По данным BBC, 49-летняя сестра нового главы правительства Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет элитным жильем, расположенным всего в нескольких километрах от Кремля.
Радио Комсомольская правда 04:30
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

РИА Новости 02:52
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM 04:00
Политика

Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
Интерфакс 06:09
Политика

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

РИА Новости 04:24
Футбол

Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году

Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.
Бомбардир.ру вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 04:02
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Neva.Today вчера в 22:40
Гаджеты

Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
3DNews 21 января в 10:29
Происшествия

На Урале два работника мойки погибли во время промывки автоцистерны

Два работника автомойки скончались в Свердловской области при промывке автоцистерны изнутри, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:22
Общество

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
REGNUM 03:11
Происшествия

Александр Емельяненко арестован за хулиганство

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
РИА Новости вчера в 02:42
Армия и оружие

Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 03:19
Кино

«Безумный Макс» возглавил список лучших фильмов XXI века

Евразия Daily 20 января в 20:11
Космос

Китайский зонд прислал новые снимки с обратной стороны Луны

Китайский лунный посадочный модуль «Чанъэ-4» и ровер «Юйту-2» работают на обратной стороне Луны уже чуть более года.
Популярная механика 04:15
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы 03:30
Наука

Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Газета.Ru 03:36
Политика

Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:52
Политика

Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru вчера в 18:45
Политика

Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж

Советы шведской экологической активистки Греты Тунберг стоит слушать только в случае, если она поступит в колледж и станет изучать там экономику.
REGNUM 05:55
Футбол

«Зенит» пробует новый способ отправить Александра Кокорина в «Сочи»

«Зенит» планирует уговорить нападающего Александра Кокорина перейти в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020.
Евро-футбол.ру 05:19
Общество

Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Ведомости 02:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Александрович Дубилет
Украинский бизнесмен
Украинский бизнесмен, один из создателей первого мобайл-онли банка на Украине. Министр Кабинета министров Украины с 29 августа 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное