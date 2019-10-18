Население Украины с января по август 2019 года сократилось на 177 тыс. человек и составило на 1 сентября 41,976 млн человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Численность населения Украины упала ниже отметки в 42 млн человек

Политика Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

Общество Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.

Финансы Официальный курс доллара понизился на 33 копейки, евро — на 15 копеек На 15:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64 рубля (минус 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,1 рубля (плюс 13 копеек).Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,86—64,13 рубля за доллар и 70,77—71,19 рубля за евро.

Культура Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.

Политика Страны ЕС пока не смогли договориться о запуске расширения на Балканы Саммит ЕС в первый день переговоров не смог принять решения о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, сообщил в пятницу журналистам источник на полях встречи.

Общество Финляндия начнет выдавать шенгенские визы на пять лет Финляндия с 11 ноября начнет выдавать россиянам шенгенские визы сроком до пяти лет и изменит их внешний вид.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Спорт Галицкий выступил на публике впервые за долгое время Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".

Экономика Минфин отказал «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД Министерство финансов отклонило просьбу Министерства транспорта и госкомпании «Автодор» о выделении 44 млрд руб. на строительство в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) путепровода, эстакад и развязок, которые не были предусмотрены первоначальным проектом.