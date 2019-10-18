Общество
ТАССЧисленность населения Украины упала ниже отметки в 42 млн человек
Население Украины с января по август 2019 года сократилось на 177 тыс. человек и составило на 1 сентября 41,976 млн человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
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Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев раскритиковал фильм «Джокер»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев оценил фильм "Джокер". Специалист отметил, что потерял время во время просмотра ленты.
Политика
Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
Теннис
Рублев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля".
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Происшествия
На Аляске один человек погиб при ЧП с самолётом
В американском штате Аляска один человек погиб в результате инцидента с пассажирским самолётом, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
Происшествия
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
Политика
Медведев заявил, что у России и Сербии нет политических разногласий
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России и Сербии нет политических разногласий.
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 33 копейки, евро — на 15 копеек
На 15:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64 рубля (минус 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,1 рубля (плюс 13 копеек).Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,86—64,13 рубля за доллар и 70,77—71,19 рубля за евро.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет ключевую роль в «Матрице 4»
Актриса, исполнившая роль Коллин Винг в «Железном кулаке» и Нимерии Сэнд в «Игре престолов», впечатлила режиссёра Лану Вачовски и успешно прошла пробы.
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Происшествия
В Каталонии более 30 человек пострадали в ходе беспорядков
Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков, которые произошли в Каталонии в день всеобщей забастовки.
Авто
Тюнеры предлагают Aston Martin, спроектированный агентом 007
Новый 007 DBS Superleggera включат в особый подарочный набор под названием Fantasy.
Политика
Страны ЕС пока не смогли договориться о запуске расширения на Балканы
Саммит ЕС в первый день переговоров не смог принять решения о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, сообщил в пятницу журналистам источник на полях встречи.
Общество
Финляндия начнет выдавать шенгенские визы на пять лет
Финляндия с 11 ноября начнет выдавать россиянам шенгенские визы сроком до пяти лет и изменит их внешний вид.
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки окончания производства в Турции деталей к F-35
Кино
Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Спорт
Галицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
Здоровье
Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева
Экономика
Минфин отказал «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД
Министерство финансов отклонило просьбу Министерства транспорта и госкомпании «Автодор» о выделении 44 млрд руб. на строительство в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) путепровода, эстакад и развязок, которые не были предусмотрены первоначальным проектом.
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.