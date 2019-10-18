Общество

ТАССТАССЧисленность населения Украины упала ниже отметки в 42 млн человек

Население Украины с января по август 2019 года сократилось на 177 тыс. человек и составило на 1 сентября 41,976 млн человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
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Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
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