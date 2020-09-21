За сутки в Москве было зафиксировано 915 случаев коронавируса COVID-19. Прирост в столице оказался максимальным с 22 июня, то есть почти за три месяца.

С чего всё началось Суточный COVID-прирост в Москве достиг максимума с 26 июня В Москве суточный прирост составил 805. Больше случаев заражения (813) было зафиксировано 26 июня. В штабе объясняют увеличение прироста тем, что в столице стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Интерфакс 18 сентября в 03:34