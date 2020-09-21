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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Прирост случаев коронавируса в Москве оказался максимальным с июня

За сутки в Москве было зафиксировано 915 случаев коронавируса COVID-19. Прирост в столице оказался максимальным с 22 июня, то есть почти за три месяца.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Суточный COVID-прирост в Москве достиг максимума с 26 июня

В Москве суточный прирост составил 805. Больше случаев заражения (813) было зафиксировано 26 июня. В штабе объясняют увеличение прироста тем, что в столице стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус.
Интерфакс18 сентября в 03:34
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Прирост случаев коронавируса в Москве оказался максимальным с июня

Московский Комсомолец05:35
MedikForum.ru

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Москве достиг максимума с 26 июня

MedikForum.ru18 сентября в 05:10
Expert.ru

В Москве отмечен максимальный суточный прирост больных COVID-19

Expert.ru04:42
Lenta.ru

Прирост случаев COVID-19 в Москве достиг максимума за три месяца

Lenta.ru04:37
Мир новостей

Численность новых пациентов с коронавирусом в РФ превысила 6 тысяч

Мир новостей04:16
Интерфакс

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Москве достиг максимума за три месяца

Интерфакс04:01
Газета.Ru

В Москве выявлен рекордный за три месяца прирост случаев COVID-19

Газета.Ru05:34

Суд в США временно отменил запрет Трампа на WeChat

Пользователи WeChat обжалуют указ Трампа о запрете сервиса Судья Лорел Билер обосновала решение тем, что истцы - пользователи приложения предоставили доказательства нарушения своих прав и Первой поправки к Конституции США указом Трампа.
Суд в США временно отменил запрет Трампа на WeChat
Право.ру03:09
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Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Лукашенко

В ходе заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе на повестку будет вынесен вопрос о распространении санкций на президента Белоруссии Александра Лукашенко как на главное ответственное лицо за нарушения в Белоруссии.
Известия06:09

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26

ВОЗ одобрила третью фазу испытаний растительного напитка от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19.
РИА Новости04:10
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
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Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru05:40
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В Крыму призвали ООН расследовать водную блокаду полуострова

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов обратился в ООН с просьбой расследовать устроенную Украиной водную блокаду полуострова.
Взгляд.ру04:44
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