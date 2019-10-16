Общество
Газета.RuЧисленность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%. В Счетной палате пояснили, что причиной массового ухода полицейских в прошлом году стала пенсионная реформа.
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с чего всё началось
Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.РБКвчера в 17:00
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