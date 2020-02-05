Экономика

Газета.RuГазета.RuЧисло абонентов «Триколор» перестало расти

Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ". Уточняется, что число абонентов остановилось на отметке 12,23 млн подключений.
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Число абонентов «Триколор» перестало расти

Мой Брянсквчера в 23:11

Число абонентов «Триколор» перестало расти

Газета.Ruвчера в 21:41

«Триколор» не нашел новых зрителей

Коммерсантъвчера в 13:21

Абонентская база «Триколора» перестала расти

Adindex.ruвчера в 21:11
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После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
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В Тюмень прилетел глава Минздрава

В Тюмень прилетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru вчера в 06:09
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Поставку С-400 Индии начнут до конца 2021 года

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За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
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Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

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История с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Омске получила закономерное продолжение.
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В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 вчера в 03:04
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
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Disney ожидает убытки из-за коронавируса на $175 млн

The Walt Disney Company ожидает убытки в размере $175 млн, если ее тематические парки в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца, сообщает телеканал CNBC.
Коммерсантъ 00:16
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Политика

Премьер-министр Украины обещал ограничить зарплаты министрам

Обещание урезать зарплаты министрам дал президенту Украины Владимиру Зеленскому премьер-министр страны Алексей Гончарук 4 февраля на совещании.
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Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
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Экономика

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
Известия вчера в 17:21
Происшествия

В Калининграде МВД потребовало удалить публикации о гибели задержанного в отделении

Ведомство сочло, что статья в газете «Новые колеса» была написана с целью «нанести вред деловой репутации» полиции.
Эхо Москвы вчера в 19:04
Спорт

Чемпион мира Шубенков сравнил доходы легкоатлетов и рядовых россиян

Lenta.ru вчера в 23:00
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
Политика

Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Газета.Ru вчера в 10:16
Общество

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

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Газета.Ru вчера в 16:52
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Сериал «Рэй Донован» закрыт

Популярный драматический сериал "Рэй Донован" закрыт после седьмого сезона.
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Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
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Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Газета.Ru вчера в 04:19
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика

СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Кино

Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
News.ru вчера в 07:12
Футбол

«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Вести.Ru вчера в 17:36
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