Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ". Уточняется, что число абонентов остановилось на отметке 12,23 млн подключений.

Политика Трамп пообещал «сокрушить тиранию» Мадуро в Венесуэле Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в присутствии лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо назвал президента страны Николаса Мадуро «незаконным правителем» и пообещал «сломать власть тирании».

Культура Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу "Док-Ток" на Первом канале, которое будет выходить каждый день по вечерам с 10 февраля, передает ТАСС.

Политика В Чувашии освободили от должностей еще троих министров Трое исполняющих обязанности министров правительства Чувашии – министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев – освобождены от должностей, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Политика Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.

Общество С 1 февраля увеличились детские пособия В 2020 году ФСС запланировал на пособия по материнству 670 млн рублей, 270 — на пособия по беременности и родам и 400 — на выплаты по уходу за малышами.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.