Экономика
Газета.RuЧисло абонентов «Триколор» перестало расти
Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ". Уточняется, что число абонентов остановилось на отметке 12,23 млн подключений.
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Политика
Первый борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень
Самолет ВКС России доставил граждан России из китайского города Ухань, где бушует коронавирус. Борт приземлился в аэропорту Тюмени.
Политика
Трамп пообещал «сокрушить тиранию» Мадуро в Венесуэле
Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в присутствии лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо назвал президента страны Николаса Мадуро «незаконным правителем» и пообещал «сломать власть тирании».
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Культура
Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале
Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу "Док-Ток" на Первом канале, которое будет выходить каждый день по вечерам с 10 февраля, передает ТАСС.
Футбол
Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом
Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов ответил на вопрос, почему российские игроки не добиваются успеха, выступая за границей.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Общество
Главархив Москвы рассекретил более 11,5 тыс. документов времен ВОВ
Московский Главархив за последние годы рассекретил более 11,5 тыс. документов времен Великой Отечественной войны.
Экономика
Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению
Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
Общество
Коллекторам в России запретят работать с родными должников
В России со следующего года коллекторам придется заранее получать разрешение на контакты с родственниками должников.
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Происшествия
Напавшего на дом Эллы Памфиловой отправили в психбольницу
Ахад Карабалаев, напавший на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, отправлен на лечение в психиатрическую лечебницу.
Политика
В Чувашии освободили от должностей еще троих министров
Трое исполняющих обязанности министров правительства Чувашии – министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев – освобождены от должностей, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье из масс-маркета
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в наряде, который был приобретен в сетевом магазине масс-маркета.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»
«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.
Экономика
Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала
Правительства иностранных государств впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили, следует из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.
Общество
Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
Рисков заражения коронавирусом в карантинной зоне Тюменской области нет, сообщила в среду главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках
Общество
С 1 февраля увеличились детские пособия
В 2020 году ФСС запланировал на пособия по материнству 670 млн рублей, 270 — на пособия по беременности и родам и 400 — на выплаты по уходу за малышами.
Общество
Для перевозимых в самолетах животных предложили покупать билеты
Для перевозимых в самолетах животных предложили покупать билеты на соседние с их владельцами кресла.
Футбол
Рассказов подтвердил интерес со стороны «Аугсбурга»
Общество
Попова исключила распространение инфекции из центра для эвакуируемых из Китая россиян
Центр дополнительно оборудовали заграждениями, системой видеонаблюдения, в нем усовершенствовали канализацию и систему уничтожения отходов, перечислила Попова.
Игры
Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Армия и оружие