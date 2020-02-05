Экономика

Газета.RuГазета.RuЧисло абонентов «Триколор» перестало расти

Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ". Уточняется, что число абонентов остановилось на отметке 12,23 млн подключений.
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Аналитики: рынок ТВ справился с «цифрой», но подключения просели в два раза

TelecomDaily01:04

Число абонентов «Триколор» перестало расти

Мой Брянсквчера в 23:11

Число абонентов «Триколор» перестало расти

Газета.Ruвчера в 21:41

Абонентская база «Триколора» перестала расти

Adindex.ruвчера в 21:11

«Триколор» не нашел новых зрителей

Коммерсантъвчера в 13:21
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Политика

Первый борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень

Самолет ВКС России доставил граждан России из китайского города Ухань, где бушует коронавирус. Борт приземлился в аэропорту Тюмени.
Газета.Ru 01:39
Политика

Трамп пообещал «сокрушить тиранию» Мадуро в Венесуэле

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в присутствии лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо назвал президента страны Николаса Мадуро «незаконным правителем» и пообещал «сломать власть тирании».
News.ru 01:41
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Известия вчера в 16:32
Культура

Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале

Телеведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу "Док-Ток" на Первом канале, которое будет выходить каждый день по вечерам с 10 февраля, передает ТАСС.
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Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов ответил на вопрос, почему российские игроки не добиваются успеха, выступая за границей.
Vprognoze.ru вчера в 16:10
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

Главархив Москвы рассекретил более 11,5 тыс. документов времен ВОВ

Московский Главархив за последние годы рассекретил более 11,5 тыс. документов времен Великой Отечественной войны.
Известия 01:31
Экономика

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
Ведомости вчера в 09:07
Общество

Коллекторам в России запретят работать с родными должников

В России со следующего года коллекторам придется заранее получать разрешение на контакты с родственниками должников.
URA.Ru 00:46
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:01
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

ТАСС вчера в 18:38
Происшествия

Напавшего на дом Эллы Памфиловой отправили в психбольницу

Ахад Карабалаев, напавший на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, отправлен на лечение в психиатрическую лечебницу.
BFM.ru 01:20
Политика

В Чувашии освободили от должностей еще троих министров

Трое исполняющих обязанности министров правительства Чувашии – министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев – освобождены от должностей, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости 03 февраля в 14:59
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье из масс-маркета

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в наряде, который был приобретен в сетевом магазине масс-маркета.
Вечерняя Москва 01:00
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.
Lenta.ru 00:30
Экономика

Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала

Правительства иностранных государств впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили, следует из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета.
REGNUM 01:44
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 00:06
Общество

Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова

Рисков заражения коронавирусом в карантинной зоне Тюменской области нет, сообщила в среду главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
РИА Новости 01:40
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза.
Lenta.ru вчера в 11:50
Шоу-бизнес

Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках

ИА InterMedia 03 февраля в 03:45
Общество

С 1 февраля увеличились детские пособия

В 2020 году ФСС запланировал на пособия по материнству 670 млн рублей, 270 — на пособия по беременности и родам и 400 — на выплаты по уходу за малышами.
РИА 57 03 февраля в 09:14
Общество

Для перевозимых в самолетах животных предложили покупать билеты

Для перевозимых в самолетах животных предложили покупать билеты на соседние с их владельцами кресла.
Известия вчера в 16:01
Футбол

Рассказов подтвердил интерес со стороны «Аугсбурга»

Евро-футбол.ру вчера в 14:36
Общество

Попова исключила распространение инфекции из центра для эвакуируемых из Китая россиян

Центр дополнительно оборудовали заграждениями, системой видеонаблюдения, в нем усовершенствовали канализацию и систему уничтожения отходов, перечислила Попова.
ТАСС 00:51
Игры

Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged

Planet Today вчера в 01:32
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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Здоровье

Роскачество оценило полезные свойства «суперфудов»

ТАСС 00:00
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Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Деловое.ТВ вчера в 09:29
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

Известия вчера в 18:14
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Триколор
Мультиплатформенный российский оператор цифровой среды, предоставляющий комплекс цифровых услуг и сервисов, включающих телесмотрение. Триколор создает единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Осуществляет вещание на всей территории России со спутников Eutelsat 36B и Eutelsat 36C, «Экспресс АТ1», «Экспресс АТ2».
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