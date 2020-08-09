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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

По оценке «ТМТ Консалтинга», прирост во втором квартале составил 270 тыс. абонентов, выручка же рынка сократилась на 2% в связи с действием различных акций и спецпредложений, а также в связи с тем, что ведущие операторы предоставляли пользователям доступ при нулевом балансе.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров Самоизоляция россиян помогла росту рынка проводного интернета, увеличившегося во втором квартале на 290 тыс. домохозяйств, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ18:30
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iReactor

Пандемия коронавируса поспособствовала росту абонентской базы провайдеров

iReactor00:26
News.ru

Число абонентов домашнего Интернета в РФ увеличилось на фоне пандемии

News.ru01:53
Экономика сегодня

Коронавирус увеличил число абонентов домашнего интернета в России

Экономика сегодня00:46
Народные новости

Более 290 тысяч россиян подключили домашний интернет во время пандемии

Народные новости00:29
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: На фоне пандемии в России почти на 300 тысяч выросло число абонентов домашнего интернета

Эхо Москвы02:33
ТАСС

«Ъ»: число абонентов домашнего интернета в России выросло на 290 тыс. на фоне пандемии

ТАСС22:19
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Коммерсантъ18:30

Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

"Сегодня Одинцовским городским судом Московской области удовлетворен антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества на общую сумму свыше 1 миллиарда 16 миллионов рублей", - сказал Иванов.
Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей
РИА Новости10:38

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В МИД заступились за российских журналистов, задержанных в Белоруссии

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что журналисты из России, в отношении которых осуществили «непропорциональные действия» в белорусском государстве, направляли запрос на аккредитацию в рамках установленного порядка.
Дума ТВ10:33
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Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

Уход правительства в отставку в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения.
РИА Новости10:35
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ru10:25
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Мишустин передал Лукашенко поздравления в связи с победой на выборах

Москва, 10 августа 2020, 17:47 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Романом Головченко, в ходе которого передал поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах главы республики.
REGNUM10:47
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