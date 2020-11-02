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Число авиарейсов между РФ и Турцией планируется сократить

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Россия и Турция изучают вопрос о снижении частоты пассажирских авиарейсов между двумя странами, что обусловлено окончанием туристического сезона, сообщил «Интерфаксу» источник в одном из турецких перевозчиков.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник узнал о планах сократить число рейсов в Турцию

Россия и Турция начали обсуждать возможность снизить интенсивность авиасообщения с учетом завершения туристического сезона, рассказал "Интерфаксу" источник в одной из турецких авиакомпаний.
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