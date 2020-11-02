Российские нефтедобытчики обсудили действия в рамках сделки ОПЕК+ в 1 квартале 2021 года

Источник Рейтер, знакомый с итогами встречи, сказал, что на ней обсуждались несколько вариантов, базовым из которых является рост добычи с января 2021 года на 2 миллиона баррелей в сутки, как предполагают текущие договоренности.