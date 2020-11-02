Число авиарейсов между РФ и Турцией планируется сократить
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что абсолютное большинство "завозных" случаев коронавируса попали в Россию из Турции.В источнике
С чего всё началось
Источник узнал о планах сократить число рейсов в Турцию
Россия и Турция начали обсуждать возможность снизить интенсивность авиасообщения с учетом завершения туристического сезона, рассказал "Интерфаксу" источник в одной из турецких авиакомпаний.
Интерфакс06:27
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