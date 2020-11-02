Игра Middle-earth: Shadow of Mordor в декабре лишится нескольких функций

Игра появилась еще в 2014 году Как стало известно, разработчики и издатели ролевого боевика Middle-earth: Shadow of Mordor совместно объявили о нескольких функциях, которых игра лишится уже 31 декабря текущего года.