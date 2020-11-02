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Интерфакс
Интерфакс

Число авиарейсов между РФ и Турцией планируется сократить

Lenta.ru
Русская Планета
ФедералПресс
Коммерсантъ
Новый День
Дождь
Московский Комсомолец
News.ru
Росбалт
Накануне.Ru
Нижний Новгород on-line
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что абсолютное большинство "завозных" случаев коронавируса попали в Россию из Турции.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Источник узнал о планах сократить число рейсов в Турцию

Россия и Турция начали обсуждать возможность снизить интенсивность авиасообщения с учетом завершения туристического сезона, рассказал "Интерфаксу" источник в одной из турецких авиакомпаний.
Интерфакс06:27
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Полеты в Турцию снизятся естественным путем

Коммерсантъ12:11
Московский Комсомолец

Россиянам ограничат поездки в Турцию

Московский Комсомолец07:24
Дождь

Глава Роспотребнадзора назвала Турцию источником 90% «ввезенных» случаев COVID-19. Число рейсов в страну могут сократить

Дождь06:45
News.ru

Россия и Турция готовятся сократить авиасообщение

News.ru06:40
REGNUM

СМИ: Россия сократит число рейсов в Турцию

REGNUM06:36
Lenta.ru

Стало известно о возможном сокращении рейсов между Россией и Турцией

Lenta.ru06:33
Интерфакс

Источник узнал о планах сократить число рейсов в Турцию

Интерфакс06:27

Игра Middle-earth: Shadow of Mordor в декабре лишится нескольких функций

Игра появилась еще в 2014 году Как стало известно, разработчики и издатели ролевого боевика Middle-earth: Shadow of Mordor совместно объявили о нескольких функциях, которых игра лишится уже 31 декабря текущего года.
Центральная Служба Новостей05:11

Фулхэм — Вест Бромвич 0:0 (1-й тайм)

Лондон, 2 ноября 2020, 19:43 — REGNUM 2 ноября в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» в рамках седьмого тура Английской Премьер-лиги 2020/21 встретятся «Фулхэм» и «Вест Бромвич».
REGNUM11:43

Дж. Дэвис победил нокаутом Круса, завоевав титулы чемпиона WBA

Сан-Антонио, США, 1 ноября 2020, 10:46 — REGNUM Американский боксёр Джервонта Дэвис, являющийся чемпионом мира в легком весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), победил Лео Санта Круса из Мексики, который до этого носил звание чемпиона WBA во втором полулегком весе.
REGNUMвчера в 02:46

Redmi продала свыше 100 тысяч смартфонов модели K30S всего за минуту

Редакция Extreme Commemorative гаджета K30S от Redmi оказалась настолько популярна в Сети, что одновременный старт продаж данного смартфона на нескольких площадках всего за минуту смог собрать более 100 тысяч заказов.
Faktomвчера в 07:36

Illias перешёл из NaVi в VP.Prodigy

Ильяс Illias Ганеев покинул Natus Vincere и вошёл в состав VP.Prodigy по Dota 2. 18-летний игрок ранее выступал за «рождённых побеждать» в качестве запасного.
Metaratings08:12

Власти Узбекистана решили платить гражданам до $100 за пешие прогулки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о денежном вознаграждении любителей пеших прогулок, так власти страны намерены бороться за укрепление здоровья граждан, сообщает пресс-служба президента.
Московский Комсомолец11:57