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Число банковских карт на руках россиян впервые превысило 300 млн штук

Отмечается, что в четвертом квартале прошлого года рост объемов "пластика" составил 4%, дойдя до исторического максимума в 209,5 млн единиц. Прирост карт на руках составил 6,8%, а числа используемых — 6,4% или 12,5 млн штук.В источнике
Экономика сегодня
ФедералПресс
ИА Красная Весна
РИА Новости
Вести.Ru
Национальная служба новостей
С чего всё началось

В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда

Количество выпущенных российскими банками карт по итогам четвертого квартала впервые превысило 300 миллионов единиц, следует из материалов ЦБ.
РИА Новости02:29
Подробнее о событии

В России выпустили рекордное количество банковских карт

Национальная служба новостей03:05

Кошельки россиян пополнились рекордным количеством карт

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Банки России выпустили рекордное число пластиковых карт

ИА Красная Весна02:59

Число банковских карт на руках россиян впервые превысило 300 млн штук

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В России выпустили рекордное количество банковских карт

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В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда

РИА Новости02:29
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Доктор Мясников объяснил разницу в заболеваемости COVID-19 среди мужчин и женщин

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что женщины реже заболевают COVID-19, чем мужчины, из-за меньшего числа рецепторов, с помощью которого коронавирус попадает в клетку.
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