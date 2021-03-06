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Число банковских карт на руках россиян впервые превысило 300 млн штук

За прошлый год банки выдали максимум расчетных и кредитных карт — 19,2 млн штук, следует из данных ЦБ. Отмечается, что в четвертом квартале прошлого года рост объемов "пластика" составил 4%, дойдя до исторического максимума в 209,5 млн единиц.В источнике
Ридус
ФедералПресс
ИА Красная Весна
РИА Новости
Русская Планета
Вести.Ru
ФАН
Национальная служба новостей
С чего всё началось

В России количество выпущенных банковских карт достигло рекорда

Количество выпущенных российскими банками карт по итогам четвертого квартала впервые превысило 300 миллионов единиц, следует из материалов ЦБ.
РИА Новости02:29
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Российские банки выпустили рекордное количество карт

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Число банковских карт на руках россиян впервые превысило 300 млн штук

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