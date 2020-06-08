Экономика
ТАССЧисло банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
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с чего всё началось
Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.РБКвчера в 23:01
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Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
Общество
Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в Москве с 9 июня
Самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня, сообщил мэр Сергей Собянин.
RT на русском 07:25
Происшествия
В Бельгии мирная акция против расизма переросла в столкновения
Вести.Ru вчера в 23:10
Происшествия
В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня
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Наука
Негативное мышление увеличивает риск развития деменции
Издание Alzheimer's Dementia опубликовало новое исследование, в котором говорится о влиянии негативного мышления на риск развития слабоумия.
Shraibikus News 09:33
Политика
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Россия никогда не уклонялась от ответственности, однако в ситуации с малайзийским «Боингом» нет никаких доказательств, — говорил ранее Владимир Путин.
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Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Путин назвал особенности некоторых поправок к Конституции
Владимир Путин заявил, что социальный блок поправок к Конституции рассчитан на долгие годы.
RuNews24.ru 09:42
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии
Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:04
Общество
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С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей.
Российская газета 09:50
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 02:08
Происшествия
Опубликовано видео задержания нападавших на инкассаторов в Красноярске
МВД опубликовало кадры, как сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая.
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Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
Российская газета 08:35
Происшествия
В Измалковской больнице закрыты три отделения из-за коронавируса
По предписанию Роспотребнадзора в Измалковской районной больнице закрыты для приёма на лечение хирургическое, терапевтическое и детское отделения.
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РИА Новости 08:52
Футбол
Уткин назвал Мостового лучшим футболистом в истории России
Российский комментатор Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории российского футбола.
ProstoProSport 07:12
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Общество
Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США
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Следом за известным российским продюсером Яной Рудковской красиво сервированные столы стали публиковать и другие популярные люди, например, фигуристка Татьяна Навка.
RuNews24.ru вчера в 08:47
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Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
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В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
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«Вратаря галактики» выпустят в США
Североамериканский релиз картины намечен на январь 2021 года, сообщает film.ru.Дистрибьютором фильма, который выйдет в США под названием "Cosmoball", выступит независимая компания WellGo USA.
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Онищенко напомнил о вреде антисептиков
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Московский Комсомолец в Марий Эл 01:55
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Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45