Экономика

ТАССТАССЧисло банковских карт в России достигло исторического максимума

Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
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с чего всё началось

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам

Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.
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Число банковских карт достигло исторического максимума в России

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В России выпущено рекордное число банковских карт

Российская газета05:57

Число банковских карт в России достигло исторического максимума

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Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам

Коммерсантъ01:44

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам

РБКвчера в 23:01
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Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

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Происшествия

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