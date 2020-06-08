Экономика
RuNews24.ruКоличество банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в России на 1 апреля этого года достигло отметки в 284 миллиона штук. Это почти в два раза больше, чем население России. Из этого числа активными в течение первого квартала являются почти 195 миллионов карт.
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с чего всё началось
При общем объеме операций по картам в 23 трлн руб. доля снятия наличных составила 27,8%, оплата картами — 30,5%, переводы — 41,7%. Всего в России по итогам трех месяцев 2020 года банками было выпущено 283,9 млн карт, активными из которых являются 194,6 млн.РБКвчера в 23:01
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