При общем объеме операций по картам в 23 трлн руб. доля снятия наличных составила 27,8%, оплата картами — 30,5%, переводы — 41,7%. Всего в России по итогам трех месяцев 2020 года банками было выпущено 283,9 млн карт, активными из которых являются 194,6 млн.

с чего всё началось

Количество банковских карт в России на 1 апреля этого года достигло отметки в 284 миллиона штук. Это почти в два раза больше, чем население России. Из этого числа активными в течение первого квартала являются почти 195 миллионов карт.

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