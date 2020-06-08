Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.

с чего всё началось

Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.

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