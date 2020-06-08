Экономика

ТАССТАССЧисло банковских карт в России достигло исторического максимума

Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
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с чего всё началось

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам

Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.
РБКвчера в 23:01

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Число банковских карт достигло исторического максимума в России

Газета.Ru07:20

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам

Коммерсантъ01:44

Количество банковских карт в России достигло к 1 апреля 284 миллионов штук

Вести.Ru05:32

Число банковских карт в России достигло исторического максимума

ТАСС05:27

Карты, дети и мечта: специалисты алтайского ЦБ рассказали, стоит ли заводить ребенку отдельную банковскую карту

Московский Комсомолец05:19

В России выпущено рекордное число банковских карт

Российская газета05:57

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам

РБКвчера в 23:01
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов

Следователи завели уголовные дела на троих жителей Дагестана за распространение фейка о гибели людей и домашней птицы из-за распыления COVID-19 с вертолетов, сообщается на сайте СК РФ.
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Политика

В России создадут федеральный регистр сведений о населении

Владимир Путин подписал федеральный закон о создании единого информационного регистра со сведениями о населении.
РИА Новости 08:24
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Экономика

Нефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях

Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Общество

В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня режим пропусков и графики прогулок.
РИА Новости 09:01
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
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Происшествия

На строящейся станции «Горный институт» погиб рабочий

Piter.tv 09:51
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Общество

Путин поручил увеличить пособие по безработице

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ситуации на рынке труда, в них входят увеличение минимального размера пособия по безработице и продление выплат пособия на три месяца.
РБК 11:12
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Культура

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
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Политика

Захарова прокомментировала массовые беспорядки в США

Ранее «ФедералПресс» писал, что Мария Захарова прокомментировала разрыв отношений Соединенных Штатов и ВОЗ.
ФедералПресс вчера в 10:24
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
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Экономика

Счетная палата Екатеринбурга нашла нарушения в расходах мэрии на СМИ

В 2017 году в работу со СМИ тратилось более 65,9 млн рублей, в 2018 году — более 75 млн рублей, в 2019 году — 108,1 млн рублей.
ТагилСити.ру 10:24
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Шоу-бизнес

Андрей Кончаловский раскрыл главный секрет счастливой семейной жизни

Известный режиссер раскрыл главный секрет, который, по его словам, помогает сохранять теплые отношения с супругой не только во время пандемии, но и в других жизненных ситуаций.
RuNews24.ru вчера в 20:51
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Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ 07:15
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Гаджеты

Высота процессорного охладителя ID-Cooling IS-47K составляет 47 мм

Анонсированное решение получило низкопрофильный дизайн. Охладитель имеет высоту всего 47 мм.
3DNews 09:40
Шоу-бизнес

PR-директор Алибасова заявил о пропаже продюсера

РЕН ТВ 06 июня в 09:51
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Общество

В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом

По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
Newia.ru 10:18
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Гаджеты

Visionox запустила массовое производство подэкранных селфи-камер

Китайская компания Visionox, специализирующийся на производстве OLED-дисплеев, начала массовое производство подэкранных фронтальных камер для смартфонов.
News.ru 09:44
Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости вчера в 04:33
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Общество

Обороты салонов красоты в Подмосковье после открытия выросли в 35 раз

За первые дни после отмены главных карантинных ограничений в Московской области оборот салонов красоты вырос по сравнению с апрелем в 35 раз.
РБК 10:54
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Хоккей

«Торпедо» подтвердило переход форварда системы «Анахайма» Клуза

В сезоне-2019/20 Клуз выступал в системе «Анахайма». В 53 матчах за «Сан-Диего» набрал 30 (11+19) очков.
Sports.ru 11:04
Общество

В России готовятся к открытию туристического сезона

Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 04:43
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Происшествия

Срочнику Шамсутдинову предъявили новое обвинение

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, предъявили новое обвинение по статье о покушении на убийство.
Газета.Ru 09:46
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Политика

Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента.
ФедералПресс 06:42
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Происшествия

В психбольнице Прикамья произошла вспышка коронавируса

У шести пациентов и одного медработника выявлен SARS-CoV-2, сообщает минздрав Пермского края.
REGNUM 10:23
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