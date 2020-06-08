Экономика
ТАССЧисло банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
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с чего всё началось
Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.РБКвчера в 23:01
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Происшествия
СК возбудил дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов
Следователи завели уголовные дела на троих жителей Дагестана за распространение фейка о гибели людей и домашней птицы из-за распыления COVID-19 с вертолетов, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 10:35
Политика
В России создадут федеральный регистр сведений о населении
Владимир Путин подписал федеральный закон о создании единого информационного регистра со сведениями о населении.
РИА Новости 08:24
Экономика
Нефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях
Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Общество
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня режим пропусков и графики прогулок.
РИА Новости 09:01
Культура
Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
Общество
Путин поручил увеличить пособие по безработице
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ситуации на рынке труда, в них входят увеличение минимального размера пособия по безработице и продление выплат пособия на три месяца.
РБК 11:12
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Политика
Захарова прокомментировала массовые беспорядки в США
Ранее «ФедералПресс» писал, что Мария Захарова прокомментировала разрыв отношений Соединенных Штатов и ВОЗ.
ФедералПресс вчера в 10:24
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Экономика
Счетная палата Екатеринбурга нашла нарушения в расходах мэрии на СМИ
В 2017 году в работу со СМИ тратилось более 65,9 млн рублей, в 2018 году — более 75 млн рублей, в 2019 году — 108,1 млн рублей.
ТагилСити.ру 10:24
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский раскрыл главный секрет счастливой семейной жизни
Известный режиссер раскрыл главный секрет, который, по его словам, помогает сохранять теплые отношения с супругой не только во время пандемии, но и в других жизненных ситуаций.
RuNews24.ru вчера в 20:51
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Гаджеты
Высота процессорного охладителя ID-Cooling IS-47K составляет 47 мм
Анонсированное решение получило низкопрофильный дизайн. Охладитель имеет высоту всего 47 мм.
3DNews 09:40
Шоу-бизнес
PR-директор Алибасова заявил о пропаже продюсера
РЕН ТВ 06 июня в 09:51
Общество
В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом
По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
Newia.ru 10:18
Гаджеты
Visionox запустила массовое производство подэкранных селфи-камер
Китайская компания Visionox, специализирующийся на производстве OLED-дисплеев, начала массовое производство подэкранных фронтальных камер для смартфонов.
News.ru 09:44
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости вчера в 04:33
Общество
Обороты салонов красоты в Подмосковье после открытия выросли в 35 раз
За первые дни после отмены главных карантинных ограничений в Московской области оборот салонов красоты вырос по сравнению с апрелем в 35 раз.
РБК 10:54
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Хоккей
«Торпедо» подтвердило переход форварда системы «Анахайма» Клуза
В сезоне-2019/20 Клуз выступал в системе «Анахайма». В 53 матчах за «Сан-Диего» набрал 30 (11+19) очков.
Sports.ru 11:04
Общество
В России готовятся к открытию туристического сезона
Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 04:43
Происшествия
Срочнику Шамсутдинову предъявили новое обвинение
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, предъявили новое обвинение по статье о покушении на убийство.
Газета.Ru 09:46
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Политика
Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента.
ФедералПресс 06:42
Происшествия
В психбольнице Прикамья произошла вспышка коронавируса
У шести пациентов и одного медработника выявлен SARS-CoV-2, сообщает минздрав Пермского края.
REGNUM 10:23