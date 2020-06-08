Экономика
ТАССЧисло банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
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с чего всё началось
Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года.РБКвчера в 23:01
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru 02:42
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская заявила, что не хотела обидеть покойную Норкину
Цымбалюк-Романовская призналась, что при написании своего сообщения она не преследовала цель обидеть или охарактеризовать Норкину с плохой стороны.
Экономика сегодня вчера в 22:55
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Политика
Депутат Рады предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве
«Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!» — сказано в сообщении.
REGNUM 03:18
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 05:08
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
Известия 05:26
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Армия и оружие
Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири
Defense Express 4 июня написало, что стратегические бомбардировщики ВВС США благодаря дальности пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM способны нанести удар по российским объектам в Арктике и Сибири, не заходя в зону действия ПВО.
Lenta.ru 05:45
Общество
В Верховном суде и Мосгорсуде нашли нарушения на миллиарды рублей
Аудиторы Счетной палаты сообщили о выявленных нарушениях в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 02:59
Финансы
Рубль уверенно растет к доллару и евро в начале дня
Курс рубля уверенно поднимается против доллара и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:08
Общество
Оснований для снятия ограничений в Башкирии нет — Хабиров
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике всего выявлено 4017 фактов заражения коронавирусом, при этом 1453 человека справились с этой инфекцией.
REGNUM 03:12
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Наука
Глубоководный аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины
Глубоководный автономный аппарат «Витязь», созданный Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин», уточнил глубину Марианской впадины.
Петербургский дневник 03:36
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia 05:12
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Армия и оружие
В США предусмотрели борьбу с финансируемыми в биткоине беспорядками
В середине 2020 г. в США протестное движение, состоящее из молодежи, устраивает беспорядки и совершает атаки на правительственные учреждения и другие институты.
РБК 05:46
Общество
Мишустин решил упростить выезд за рубеж и въезд в Россию
Слова премьер-министра приводят информагентства.
РБК 06:07
Общество
Жителям Свердловской области разрешили купаться в двух озёрах
Екатеринбург в эфире 05:05
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Происшествия
Три петербуржца пойдут под суд за шашлык на Вечном огне
RT на русском 05:10
Здоровье
Минздрав решил изменить правила медосвидетельствования для водителей
Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.
Znak.com 05 июня в 15:46
Армия и оружие
Источник сообщил о подготовке танков Т-14 «Армата» к экспорту
"Работа по подготовке изделия к экспорту ведется: специалисты решают, что может пойти за рубеж, а какие элементы будут ставиться только на танки для нужд [российских] военных", - заявил собеседник агентства.
Газета.Ru 05 июня в 09:59
Политика
США отказались предоставлять Нидерландам сведения о катастрофе MH17
Судья на процессе по делу о катастрофе Boeing 777 (рейс MH17) объявил, что Соединенные Штаты отказались предоставлять Нидерландам новые сведения о ракете, сбившей лайнер.
Ruposters.ru 05:34