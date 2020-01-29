Экономика
Общественное телевидение РоссииЧисло банковских клиентов-миллионеров в России выросло почти на 25%
В российских банках стало больше клиентов – долларовых миллионеров. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на аналитическую компанию Frank RG. За год их число увеличилось с 30 тысяч до 37 тысяч человек.
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с чего всё началось
Если в 2018 году в России было 30 тыс. банковских клиентов, чьи активы превышают $1 млн, то в 2019 году их число составило 37 тыс. человек. Frank RG фиксирует планомерный рост состоятельных клиентов private banking с 2016 года, когда в российских банках обслуживались 23 тыс. долларовых миллионеров.РБК04:00
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Число банковских клиентов-миллионеров в России выросло почти на 25%
Общественное телевидение России09:41
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