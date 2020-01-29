Экономика

РБКРБКЧисло банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

Если в 2018 году в России было 30 тыс. банковских клиентов, чьи активы превышают $1 млн, то в 2019 году их число составило 37 тыс. человек. Frank RG фиксирует планомерный рост состоятельных клиентов private banking с 2016 года, когда в российских банках обслуживались 23 тыс. долларовых миллионеров.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

РБК04:00

Число долларовых миллионеров среди клиентов российских банков выросло почти на четверть

Forbes05:29

Исследование: число долларовых миллионеров среди клиентов банков за год выросло

Банки.ру04:50

Число банковских клиентов с капиталом более $1 млн в РФ выросло на 23%

Компания04:58

Число долларовых миллионеров среди клиентов российских банков выросло почти на 25%

Sostav.ru06:40

В России число банковских миллионеров за год выросло на 23%

Что происходит05:41

Число долларовых миллионеров в России увеличилось почти на 20%

Саминвестор05:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
Происшествия

Под Смоленском в районе поиска пропавшего подростка нашли тело

REGNUM 06:28
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru 06:17
Транспорт

29 января в Екатеринбурге заложат первый камень под новый автовокзал

В Екатеринбурге завтра в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского-Объездная дорога пройдет закладка первого камня под новый торговый центр «Золотой».
АиФ Урал вчера в 03:51
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru 06:36
Политика

Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
РЕН ТВ 05:43
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
Pravda.Ru вчера в 01:45
Политика

Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства

МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.
ТАСС 05:35
Происшествия

Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 02:00
Общество

Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей

АМИТЕЛ 27 января в 23:57
Происшествия

В Прикамье мужчина поджег бывшую жену

В Соликамске Пермского края мужчина поджег бывшую жену в алкомаркете. Видеозапись с камеры наблюдения появилась в интернете.
URA.Ru вчера в 05:03
Общество

Обманутый россиянин перевел Путину 28 рублей

Lenta.ru 06:44
Спорт

Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом

Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Ruposters.ru вчера в 12:17
Общество

Релиз нового iPhone могут отодвинуть из-за китайского коронавируса

Как пишет агентство Bloomberg, из-за близости сборочного цеха к очагу инфекции, релиз новой модели телефона могут отложить.
Радио Комсомольская правда вчера в 18:08
Армия и оружие

Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57

Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Газета.Ru 00:25
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
Газета.Ru 04:56
Происшествия

СМИ: в Ираке разбился военно-транспортный самолет

Военно-транспортный самолет потерпел в среду крушение в иракской провинции Анбар, расположенной на западе страны.
ТАСС 06:26
Гаджеты

Новый iPhone 12 показался на качественных рендерах

Apple представит новое поколение своих флагманских смартфонов — iPhone 12 уже в этом году.
ToDay News Ufa вчера в 03:55
Общество

Почтовый сервис Protonmail считает блокировку в России неоправданной

Почтовый сервис Protonmail (Швейцария) считает блокировку сервиса в России неоправданной, и готов к диалогу с властями, сообщила компания.
Коммерсантъ 06:36
Общество

Глава Минсвязи отрицает расширение доступа силовиков к данным россиян

Министр связи Максут Шадаев отрицает информацию о том, что Минкомсвязь хочет открыть доступ к данным о гражданах силовикам без получения разрешения суда.
Коммерсантъ 06:46
Общество

В России по реновации могут снести каждый пятый многоквартирный дом

Реновация в регионах может затронуть каждый пятый многоквартирный дом, сообщили в ЦИАН.
Деловое.ТВ 05:57
Музыка

Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
Life.ru вчера в 14:38
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Технологии

Американцы ищут связь между коронавирусом и пивом Corona

Самые внимательные из числа граждан США обнаружили, что если к названию пива Corona приставить слово «вирус», то получится самое страшное слово 2020 года - коронавирус.
Комсомольская правда 06:30
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
REGNUM 06:37
Происшествия

В Ростовской области нашли мертвыми депутата Заксобрания и его жену

Алабушев возглавлял Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имени Калиниченко, ВНИИ сорго и других зерновых культур, а также государственный «Аграрный научный центр „Донской“».
Дождь вчера в 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное