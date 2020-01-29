Экономика

РБКРБКЧисло банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

Если в 2018 году в России было 30 тыс. банковских клиентов, чьи активы превышают $1 млн, то в 2019 году их число составило 37 тыс. человек. Frank RG фиксирует планомерный рост состоятельных клиентов private banking с 2016 года, когда в российских банках обслуживались 23 тыс. долларовых миллионеров.
РБК04:00

Подробнее о событии

Число банковских клиентов-миллионеров в России выросло почти на 25%

Общественное телевидение России09:41

Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

Городовой07:08

Исследование: число долларовых миллионеров среди клиентов банков за год выросло

Банки.ру04:50

В России число банковских миллионеров за год выросло на 23%

Что происходит05:41

Число банковских клиентов с капиталом более $1 млн в РФ выросло на 23%

Компания04:58

Число долларовых миллионеров среди клиентов российских банков выросло почти на 25%

Sostav.ru06:40

Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

РБК04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Армия и оружие

Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»

Военное обозрение 07:19
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 05:46
Политика

ЕС призвал Россию обеспечить проход судов через Керченский пролив

Украина и Европейский союз призвали Россию обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.
ФАН 09:35
Футбол

«Рубин» может купить защитника «Браги» Пабло Сантоса

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что "Рубин" проявляет интерес к защитнику "Браги" Пабло Сантосу: "Рубин" начал сбор в Турции.
Soccer.ru 13:57
Футбол

Гол Паредеса помог «ПСЖ» обыграть «По» в матче Кубка Франции

Футболисты «ПСЖ» вышли в ¼ финала Кубка Франции, одолев на выезде команду «По». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпиона страны.
ProstoProSport 14:47
Наука

Создан пластырь, который может распознавать резистентные бактерии

Ученые из Института прикладной химии Китайской академии наук смогли создать пластырь, который может распознавать устойчивые и чувствительные к лекарствам бактерии в ранах пациента.
Anonsens 16:47
Культура

Состоялась светская премьера «Содержанок-2»

Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
Вести Подмосковья вчера в 22:47
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
RT на русском 13:07
Политика

В России могут упростить приём в гражданство украинцев и белорусов

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что разработаны законопроекты по упрощению процедуры приобретения российского гражданства для украинцев и белорусов.
RT на русском 05:55
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

Посольство США в Дании признало свою ошибку в публикации об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
РИА Новости 04:46
Политика

США расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
REGNUM 13:59
Технологии

Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку

Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.
Adindex.ru вчера в 20:57
Шоу-бизнес

Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой

На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
OvideO.ru 12:54
Политика

Мишустин назначил нового заместителя главы ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Сергея Аракелова с должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.
Известия 16:19
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 27 января в 21:37
Политика

Журналист Бабицкий прокомментировал давление на РФ в ПАСЕ

Ранее депутат Государственной Думы Антон Морозов прокомментировал попытки западных политиков оказать давление на РФ в ПАСЕ.
NewInform 09:18
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Автоновости дня 01:29
Футбол

«Реал» разгромил «Сарагосу» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

«Сарагоса» является представителем сегунды – второй по силе лиге Испании. Поэтому «Реал» был явным фаворитом матча.
ГЛАС.RU 17:17
Единоборства

Камару Усман: «Никогда не соглашусь на бой с Хабибом и Адесаньей»

Матч ТВ 06:17
Политика

СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
REGNUM 06:37
Технологии

Еще одна уязвимость обнаружена в процессорах Intel

Американские эксперты выявили в процессорах Intel уязвимость, благодаря которой злоумышленники могут получить интересующие их сведения.
МедиаПоток вчера в 10:50
Киберспорт

Saksa присоединился к составу OG по Dota 2

CyberSport.ru 15:10
Экономика

Минтруд предлагает понизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
BFM.ru вчера в 23:22
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку

В Екатеринбурге водители скорой помощи запланировали забастовку Их не устраивают условия труда, предложенные новой компанией-аутсорсером.
Екатеринбург-ТВ 27 января в 01:52
Шоу-бизнес

Жена Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери

Некоторые же решили обсудить внешность Елены и Стефании – поклонники отмечают, что мать выглядит моложе собственной дочери.
Gazeta.SPb 17:08
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья вчера в 03:06
Общество

Врачи назвали продукты, быстро сжигающие жир и наращивающие мышцы

Век вчера в 09:40
Футбол

«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги

Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Вести.Ru 16:50
Наука

Китайские ученые изготовили лекарство против коронавируса

Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что сотрудники Уханьского института вирусологии при Академии наук КНР сумели выделить некое вещество, на клеточном уровне эффективно сдерживающее коронавирус 2019-nCoV.
Инфо24 14:41
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное