Экономика

РБКРБКЧисло банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

Frank RG фиксирует планомерный рост состоятельных клиентов private banking с 2016 года, когда в российских банках обслуживались 23 тыс. долларовых миллионеров. Данные для исследования были получены путем опроса кредитных организаций, который проводился в октябре 2019 года — январе 2020 года.
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Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

Если в 2018 году в России было 30 тыс. банковских клиентов, чьи активы превышают $1 млн, то в 2019 году их число составило 37 тыс. человек. Frank RG фиксирует планомерный рост состоятельных клиентов private banking с 2016 года, когда в российских банках обслуживались 23 тыс. долларовых миллионеров.
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Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

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