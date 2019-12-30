Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧисло бедных россиян выросло до 19,2 млн

Число россиян с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума за первые 9 месяцев 2019 года достигло 19,2 млн человек (13,1% от общей численности населения). Аналогичный показатель в январе-сентябре 2018 года составлял 19,1 млн человек (13%), сообщает Росстат.
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Россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2019-м стало больше. Путин ранее назвал главной задачей повышение доходов граждан

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