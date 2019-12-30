Экономика
КоммерсантъЧисло бедных россиян выросло до 19,2 млн
Число россиян с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума за первые 9 месяцев 2019 года достигло 19,2 млн человек (13,1% от общей численности населения). Аналогичный показатель в январе-сентябре 2018 года составлял 19,1 млн человек (13%), сообщает Росстат.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
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«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов «Сегодня в 05:28 утра закончили практически круглосуточный четырёхдневный переговорный марафон с «Газпромом» в Вене», — сообщил Макогон.
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Мюзикл со страшными кошками может стать главным провалом 2019 года
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
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Какие законы вступают в России с Нового 2020 года
С 2020 года в стране начинают действовать новые правила выгула собак опасных пород.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
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Политика
Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны
Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Спорт
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу, который прошел в Москве 29 и 30 декабря.
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Неизвестный открыл огонь в магазине в центре Берлина.
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В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
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