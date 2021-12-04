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Число бедных в России сократилось до 16 млн в третьем квартале 2021 года

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По информации от Росстата, в третьем квартале 2021 года число россиян, доходы которых ниже границы бедности, заметно снизилось.
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Как уточнили в Министерстве труда, для определения уровня бедности вместо прожиточного минимума будут использовать новую переменную — "граница бедности".
РИА Новости
Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины.
ПРАЙМ
В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель - снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом.
ТАСС

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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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