Banki LoansЧисло бедных в России сократилось до 16 млн в третьем квартале 2021 годаХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПо информации от Росстата, в третьем квартале 2021 года число россиян, доходы которых ниже границы бедности, заметно снизилось.Banki LoansКак уточнили в Министерстве труда, для определения уровня бедности вместо прожиточного минимума будут использовать новую переменную — "граница бедности".РИА НовостиНачальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины.ПРАЙМВ июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель - снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом.ТАССЧитать далееСвернутьДождьДождьRostov gazetaИА Красная ВеснаIvbg.ruКапитал страныРосбалтОбщественная служба новостейВятка-На-СетиМолваDP.RUТК ЗвездаЦентральная Служба НовостейКавказ ПостНовые ИзвестияСобеседникФорпост Северо-ЗападЦарьградVSE42.RUЭкономика сегодняПодробнее о событииЭкономист Гонтмахер объяснил, как новый подсчет бедности в России сократил число малоимущих на 2,8 млн человекДождьвчера в 10:03Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧисленность бедных в России снизилась до 16 млн в III квартале 2021 годаТАСС3 декабря в 11:01Росстат: уровень бедности в РФ за осень снизился на 11%ТК Звездавчера в 00:55Количество людей с низкими доходами в России сократилось на 2,8 млнЦарьградвчера в 01:47Росстат заявил о снижении в январе-сентябре числа россиян с доходами ниже границы бедностиРИА Новости3 декабря в 12:42Росстат: согласно новой методике оценки уровня бедности, в третьем квартале она снизилась почти на 2%BFM.ruвчера в 09:05Как среднестатистический нищий стал в России богаче беднякаФорпост Северо-Запад2 декабря в 01:30Показать ещёОценить10KПоделиться