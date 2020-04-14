Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
Читать в источнике
Комментировать67
с чего всё началось

Главный санитарный врач России Анна Попова ответила на вопросы Первого канала

Сергей Собянин несколько дней назад сказал, что мы еще не на пике, а только у подножия вершины.
Первый канал15:35

Подробнее о событии

Попова назвала процент бессимптомных случаев коронавируса в России

RT на русском15:27

Попова: Число зараженных COVID-19 без симптомов в РФ составляет 30%

РЕН ТВ14:34

Число пациентов с бессимптомным коронавирусом в России составляет около 30%

Газета.Ru15:12

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

Интерфакс14:47

В ряде регионов у половины пациентов коронавирус протекает бессимптомно

РИА Новости14:45

Попова заявила, что число зараженных коронавирусом без симптомов в России составляет 30%

ТАСС14:39

Число бессимптомных случаев коронавируса в России увеличилось до 30%

Ведомости15:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2,7K
Авто

350-сильный двигатель и задний привод получит новая Mazda 6

Платформа предполагает наличие заднего привода и продольное расположение силовой установки.
ГЛАС.RU 02:56
6
Политика

Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что получена информация о том, что в США в тяжелом положении в связи с коронавирусом оказались 74 школьника РФ.
РИА Новости 14:31
1
Политика

Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
РИА Новости 14:45
257
Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
488
Происшествия

В Мурманской области выявлен 131 случай заболевания коронавирусом

На 14 апреля по данным оперативного штаба в Мурманской области подтверждено 131 случай заболевания коронавирусом.
Kursk.com 03:07
10
Армия и оружие

В Британии оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»

В Великобритании высоко оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак».
ToDay News Ufa 05:15
36
Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

О своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph.
Lenta.ru 13:06
1
Общество

Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме

Metaratings 05:12
194
Происшествия

В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов

Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
3
Общество

Госдума запретила брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Во вторник, 14 апреля, Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Форпост Северо-Запад 09:45
143
Космос

NASA обнаружило на Марсе рельеф дракона

NASA во время очередной космической миссии обнаружило огромный рельеф дракона, «разместившегося» на Марсе.
Дни24 08:30
Транспорт

Прокурор Москвы предупредил компании такси о необходимости проверять пропуска у пассажиров

Прокурор Москвы Денис Попов предупредил руководителей трех крупных столичных таксокомпаний о недопустимости перевозки заказавших такси пассажиров без проверки пропуска.
ТАСС 13:33
1
Политика

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
Российская газета 06:28
4K
Общество

Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы

Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы.
Вести ФМ 14:31
Общество

Минюст: беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что пожар и беспорядки в исправительной колонии №15 в Ангарске были заранее срежиссированной провокацией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru 10:59
72
Кино

Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва

Игромания.ру 07:16
24
Общество

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не пройден

Пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Православие и Мир 10:54
15
Транспорт

У всех въезжающих в Москву водителей начнут проверять пропуска

У всех водителей, въезжающих в Москву, начнут проверять наличие специального пропуска.
Lenta.ru 05:08
479
Общество

Дождь помог потушить пожар в Чернобыльской зоне

Интерфакс 07:10
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
895
Армия и оружие

Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом

Армия Правительства национального согласия Ливии после быстрого наступления заняла весь участок побережья от Триполи до границы с Тунисом.
Вести.Ru вчера в 18:35
5
Происшествия

Медики разгадали феномен «неболеющего» украинского региона

Оказалось, что медики ранее неправильно брали анализы. Этим объясняется феномен "неболеющей" области.
Pravda.Ru 12 апреля в 10:42
1
Общество

Роструд уточнил условия ухода в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни

Работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения зарплаты.
RT на русском 14:31
2,1K
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
1K
Здоровье

В Петербурге коронавирусом могут переболеть до 120 тысяч человек

Экспертная группа подготовила отчет, в котором изложен прогнозы развития ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Маяк (г. Сосновый Бор) 11:16
118
Футбол

Чемпионат Франции планируют возобновить 17 июня

На третьем месте располагается «Ренн» с 50 очками. Ранее ГЛАС сообщал о том, что футбольный сезон в Англии планируют возобновить 6 июня.
ГЛАС.RU 06:57
Энергетика

Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель

Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости 12:36
118
Общество

Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля

В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
Общество

В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
172
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное