Общество

Газета.RuГазета.RuЧисло безработных достигло 950 тысяч

В России число официально зарегистрированных безработных достигло 950 тысяч, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24".
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Названо число безработных в России

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