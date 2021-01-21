Число безработных россиян сократилось на 1,1 млн с сентября 2020 года
Уровень безработицы в России, по прогнозам Минэкономразвития, сократится до 5,7% по итогам прошлого года. Количество безработных в России уменьшилось с начала декабря. Сейчас их количество в стране составляет 2,6 млн человек.В источнике
С чего всё началось
Минтруд назвал число безработных россиян
Минтруд РФ ждет снижения числа безработных, на 20 января зарегистрированы безработными 2,6 миллиона человек, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
РИА Новости03:53
Подробнее о событии