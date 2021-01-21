Уровень безработицы в России, по прогнозам Минэкономразвития, сократится до 5,7% по итогам прошлого года. Количество безработных в России уменьшилось с начала декабря. Сейчас их количество в стране составляет 2,6 млн человек.

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Piter.tv Мой Брянск Моя Москва.онлайн ИА Красная Весна Дума ТВ Piter.tv Piter.tv Москва 24 РЕН ТВ Дума ТВ РЕН ТВ Городовой МИР 24

С чего всё началось Минтруд назвал число безработных россиян Минтруд РФ ждет снижения числа безработных, на 20 января зарегистрированы безработными 2,6 миллиона человек, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. РИА Новости 03:53