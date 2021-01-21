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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Число безработных россиян сократилось на 1,1 млн с сентября 2020 года

Уровень безработицы в России, по прогнозам Минэкономразвития, сократится до 5,7% по итогам прошлого года. Количество безработных в России уменьшилось с начала декабря. Сейчас их количество в стране составляет 2,6 млн человек.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минтруд назвал число безработных россиян

Минтруд РФ ждет снижения числа безработных, на 20 января зарегистрированы безработными 2,6 миллиона человек, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
РИА Новости03:53
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Вести.Ru

Минтруд: официальная безработица в России упала с начала года

Вести.Ru05:32
Известия

Число безработных в России за 5 дней снизилось на 100 тыс. человек

Известия04:43
Lenta.ru

В России подсчитали безработных

Lenta.ru04:34
Московский Комсомолец

Количество безработных россиян снизилось до 2,6 млн

Московский Комсомолец04:33
RT на русском

Минтруд прогнозирует дальнейшее снижение числа безработных в России

RT на русском04:06
ТАСС

Численность безработных россиян составляет 2,6 млн человек

ТАСС03:59
РИА Новости

Минтруд назвал число безработных россиян

РИА Новости03:53

Михаил Бабич перейдет в службу по контролю за экспортом оружия

Первый заместитель министра экономического развития и экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич перейдет на службу в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и станет замдиректора службы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник близкий к администрации президента.
РБК08:36