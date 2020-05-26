Безработица в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 23,4% (или на 815 тыс. человек), свидетельствуют материалы Росстата. По предварительным данным, численность безработных в стране составляет порядка 4,3 млн человек.

Число безработных россиян в апреле достигло 4,3 млн человек

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