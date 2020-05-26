Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЧисло безработных россиян в апреле достигло 4,3 млн человек

Безработица в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 23,4% (или на 815 тыс. человек), свидетельствуют материалы Росстата. По предварительным данным, численность безработных в стране составляет порядка 4,3 млн человек.
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Число безработных в России в апреле выросло на 23% и достигло 4 миллионов 300 тысяч человек

Эхо Москвы02:32

Росстат: безработица в России выросла до 5,8%

Газета.Ruвчера в 14:16

Росстат сообщил о 800 тыс. новых безработных в нерабочем апреле

РБКвчера в 14:00

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Интерфаксвчера в 14:06

Число безработных в апреле выросло до 4,3 млн человек

ТАССвчера в 14:03

Безработица в России в апреле взлетела до четырехлетнего максимума

Forbesвчера в 14:03

В России на фоне пандемии растет и безработица

Ёлдашвчера в 14:15
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Общество

В Саратове разрешили торговать нижним бельем и детской обувью

26 мая было подписано и опубликовано постановление №434-П. Оно вносит в список разрешенных для торговли товаров еще несколько единиц.
КП - Саратов 01:12
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Общество

«Синдикат-100» потребовал найти автора угроз журналисту

Объединение изданий "Синдикат-100" в открытом заявлении потребовало найти и привлечь к ответственности человека, угрожавшего расправой сотруднице телекомпании ТВК Марии Бухтуевой.
Кавказский узел 03:00
Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Наука

Через 11 дней пациенты с коронавирусом перестают быть заразными

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней даже при положительном тесте, установили ученые из Сингапура.
Ugpressa.ru 25 мая в 11:35
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российская газета 02:33
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Общество

За сутки в России выявили 8 338 заболевших коронавирусом

Всего в стране выявлено 370 680 заболевших в 85 регионах (+8 338 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба.
News.ru 03:41
Финансы

Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.
Газета.Ru 03:49
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Шоу-бизнес

Королевой и Тарзану предложили работу на ферме

Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии.
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в июле

Российские власти рассматривают 1 и 8 июля в качестве возможных дат для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Северпост вчера в 16:59
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
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Спорт

Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства российским лыжником Ильей Черноусовым.
Metaratings вчера в 12:38
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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости 03:48
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 27 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Армия и оружие

«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России

Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU 02:44
Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва 25 мая в 04:40
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Экономика

Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили

Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных.
Lenta.ru вчера в 09:49
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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Футбол

Джикия рассказал об урезании зарплаты

Футболисты «Спартака» ранее согласились на 40-процентное урезание заработной платы в период экономического кризиса, обусловленного COVID-19.
ProstoProSport вчера в 15:59
Общество

К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

Вести.Ru вчера в 13:56
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Общество

«Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне

Сотрудники Сбербанка провели в 37 российских городах, численность которых составляет больше 500 000 человек опрос, в котором попросили респондентов определить размер нужных им сбережений, которые могут понадобиться в период непредвиденных финансовых трудностей.
Live24 вчера в 14:28
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
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Кино

На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание

На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
РИА Новости вчера в 13:52
Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Футбол

Шикарная невеста Роналду попала на обложку модного журнала

Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку модного журнала Women's Health.
Спорт-Экспресс вчера в 15:18
Энергетика

Новак может сегодня обсудить выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками

Глава Минэнерго России Александр Новак сегодня проведет с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний встречу в формате видеоконференции.
Вестник Кавказа вчера в 05:28
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
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