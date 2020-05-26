Общество
Аргументы и ФактыЧисло безработных россиян в апреле достигло 4,3 млн человек
Безработица в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 23,4% (или на 815 тыс. человек), свидетельствуют материалы Росстата. По предварительным данным, численность безработных в стране составляет порядка 4,3 млн человек.
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«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.RT на русскомвчера в 15:35
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