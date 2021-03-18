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Число безработных в России сократилось на 200 тыс. человек за неделю

Число официально зарегистрированных безработных в России за неделю сократилось на 200 тыс. человек. Таким образом, общее количество россиян, официально не имеющих работы, составило 1,9 млн человек. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.В источнике
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С чего всё началось

Число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,9 млн

Число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,9 млн. Об этом в четверг заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.
ТАСС06:47

Подробнее о событии

В Минтруде рассказали о ситуации с безработицей

RT на русском06:48

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое

Интерфакс07:21

Число безработных в России снизилось на 200 тысяч за неделю

Говорит Москва06:52

Количество официально безработных россиян резко сократилось

Вести.Ru07:30

Число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,9 млн

ТАСС06:47

Число безработных в России сократилось на 200 тыс. человек за неделю

Известия06:46

В России снизилось число безработных

РИА Новости06:45
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