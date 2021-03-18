Число официально зарегистрированных безработных в России за неделю сократилось на 200 тыс. человек. Таким образом, общее количество россиян, официально не имеющих работы, составило 1,9 млн человек. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.

С чего всё началось Число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,9 млн Число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,9 млн. Об этом в четверг заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. ТАСС 06:47